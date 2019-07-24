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Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На компенсацию могут претендовать отправители нефти. Исходя из белорусской оценки объема грязной нефти в «Дружбе», размер выплат может составить более $500 млн
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

«$15 за баррель — максимальный размер компенсации. Мы будем работать с каждым грузоотправителем. Но пока никто не предъявлял официальных требований по компенсациям», — сказал РБК советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

Ранее оператор белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» оценивал, что в трубу попало 5 млн т некачественного сырья. В одной тонне приблизительно 7 баррелей, таким образом, загрязненной нефти могло быть как минимум 35 млн баррелей. Исходя из этих расчетов, максимальная сумма выплат со стороны «Транснефти» может превысить $500 млн.

Общество
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин в интервью «Российской газете» 22 июля сказал, что о «негативных последствиях» из-за грязной нефти в трубопроводе заявили «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «КазТрансОйл» и другие компании. РБК направил запросы в пресс-службы этих компаний по поводу предельного размера компенсаций от «Транснефти» (по поводу «Башнефти» запрос направлен в «Роснефть», которая ей владеет).

Полностью поставки по «Дружбе», прерванные из-за обнаружения нефти с повышенным содержанием хлорорганики, были возобновлены с 1 июля. Министр энергетики Александр Новак говорил, что грязная нефть закачана в хранилища.

О потерях заявляла и белорусская сторона. Глава «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко говорил, что Минск предложил Москве в качестве компенсации либо прокачать до конца года весь запланированный объем нефти, либо повысить тариф на транспортировку сырья.

Авторы: Андрей Гатинский, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: «Дружба», «Транснефть», компенсации
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