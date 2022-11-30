Пугачева подала заявку на закрытие своей последней компании в России

Певица Алла Пугачева решила ликвидировать свою компанию «АБП». Это последняя работающая компания артистки, которая в начале октября вновь уехала из России в Израиль

Алла Пугачева (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Певица Алла Пугачева начала процесс ликвидации своей последней в России компании, следует из базы данных «Спарк». Внимание на это первым обратило издание «Октагон».

Заявление о ликвидации ООО «АБП», в которой Пугачевой принадлежит 100%, подано 23 ноября, следует из данных сервиса. Согласно СПАРК, компания имеет право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, в области телевизионного и радиовещания, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и др. Кроме «АБП» у Пугачевой в России нет действующих компаний.

РБК обратился за комментарием к помощнице Аллы Пугачевой и гендиректору «АБП» Елене Чупраковой.

После начала специальной военной операции России на Украине Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан иноагентом) вместе с детьми уехали из России в Израиль, по словам певицы — «на отдых и лечение», в августе Пугчева вернулась в Россию.

Галкин неоднократно выступил против действий Москвы, выступая в социальных сетях и во время концертов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл его высказывания «непристойными». В то же время, по словам Пескова, от самой Пугачевой он «не слышал ни одного заявления». «А супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — сказал пресс-секретарь президента.

В середине сентября Минюст внес Галкина в список иноагентов. По версии ведомства, артист получал финансирование от Украины «при осуществлении политической деятельности». После этого Пугачева написала пост в поддержку своего мужа и попросила тоже внести ее в этот реестр. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала тогда певица.

После этого телеграм-канал «Осторожно, новости» и госагентство «РИА Новости» сообщали со ссылкой на источники, что подмосковная полиция приняла заявление с просьбой проверить Пугачеву на предмет дискредитации армии. В начале октября Пугачева сообщила, что находится не в России. «Молюсь о вас и мире на Святой земле», — написала Пугачева, обращаясь к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку.