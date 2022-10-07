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Внук Пугачевой опроверг сообщения о своей мобилизации

Актер Никита Пресняков опроверг сообщения о своей мобилизации
О мобилизации Никиты Преснякова сообщил «Пятый канал», но потом удалил новость с сайта. Информацию опровергли сам актер, его представитель и театр, с репетиции в котором Преснякова якобы забрали
Никита Пресняков
Никита Пресняков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Внук Аллы Пугачевой актер Никита Пресняков опроверг сообщения о своей мобилизации.

«Фэйк», — написал он в ответ на комментарий одного из пользователей в телеграм-канале с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о призыве.

Представитель артиста в разговоре с РБК также назвал сообщение фейком и отказался от дальнейших комментариев.

О том, что Преснякова мобилизовали, ранее в пятницу сообщил источник «Пятого канала». По его данным, актера забрали с репетиции в Московском Губернском театре. Позже новость исчезла с сайта канала.

Московский Губернский театр в своем телеграм-канале тоже опроверг эти данные. Там сказали, что репетиция прошла хорошо, актер «спокойно отыграл и ушел, никто его не задерживал». В театре уточнили, что Пресняков — приглашенный артист, он работает только в спектакле «Безымянная звезда» и приходит на репетиции лишь в те дни, когда он занят в этой постановке. Последний раз спектакль шел 22 сентября, и репетиция и спектакль прошли без происшествий.

Никита Пресняков — актер кино и телевидения, певец, солист группы Multiverse.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Никита Пресняков Алла Пугачева театр частичная мобилизация

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года
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