Внук Пугачевой опроверг сообщения о своей мобилизации

О мобилизации Никиты Преснякова сообщил «Пятый канал», но потом удалил новость с сайта. Информацию опровергли сам актер, его представитель и театр, с репетиции в котором Преснякова якобы забрали

Никита Пресняков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Внук Аллы Пугачевой актер Никита Пресняков опроверг сообщения о своей мобилизации.

«Фэйк», — написал он в ответ на комментарий одного из пользователей в телеграм-канале с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о призыве.

Представитель артиста в разговоре с РБК также назвал сообщение фейком и отказался от дальнейших комментариев.

О том, что Преснякова мобилизовали, ранее в пятницу сообщил источник «Пятого канала». По его данным, актера забрали с репетиции в Московском Губернском театре. Позже новость исчезла с сайта канала.

Московский Губернский театр в своем телеграм-канале тоже опроверг эти данные. Там сказали, что репетиция прошла хорошо, актер «спокойно отыграл и ушел, никто его не задерживал». В театре уточнили, что Пресняков — приглашенный артист, он работает только в спектакле «Безымянная звезда» и приходит на репетиции лишь в те дни, когда он занят в этой постановке. Последний раз спектакль шел 22 сентября, и репетиция и спектакль прошли без происшествий.

Никита Пресняков — актер кино и телевидения, певец, солист группы Multiverse.

В России с 21 сентября идет частичная мобилизация. Власти обещали призывать только отслуживших в армии граждан с боевым опытом.