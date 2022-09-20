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Военная операция на Украине ,  
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Полиция получила заявление о проверке Пугачевой на дискредитацию армии

Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Полиция Подмосковья получила заявление с просьбой начать проверку в отношении народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», обращение направила местная жительница из-за поста Пугачевой в соцсетях, в котором та просит признать себя иностранным агентом. По мнению заявительницы, действия артистки «могут быть направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил России».

Представительница Пугачевой сообщила РБК, что не в курсе ситуации. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом
Политика
Алла Пугачёва

На минувшей неделе Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов мужа Аллы Пугачевой юмориста Максима Галкина, который выступает против боевых действий на Украине. Ведомство посчитало, что артист получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Галкин в ответ подчеркнул, что не занимается ни политической деятельностью, ни «торговлей совестью».

Два дня спустя певица написала пост в «Инстаграме» (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, деятельность компании в стране запрещена) в поддержку супруга. Артистка написала, что солидарна с супругом, «настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», и попросила тоже признать ее иноагентом.

После начала боевых действий супруги уехали в Израиль. Пугачева, в отличие от Галкина, ранее открыто не критиковала действия Москвы на Украине. В конце августа она вернулась в Россию, заявив, что хочет «навести порядок» в головах и «набить морду одному человеку».

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Алла Пугачева дискредитация армии Военная операция на Украине донос

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года
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