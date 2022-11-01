Алла Пугачева уступила Полине Гагариной в топе российских певиц — 2022
Лучшей российской певицей 2022 года россияне назвали Полину Гагарину, а Алла Пугачева заняла в рейтинге второе место, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, в котором участвовали 1600 жителей России старше 18 лет.
После обработки ответов сложилась следующая тройка ведущих певиц 2022 года:
- Полина Гагарина — 14%;
- Алла Пугачева — 8%;
- Валерия — 7%.
В рейтинг вошли также Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%).
Лучшими певцами 2022 года участники опроса назвали:
- Олега Газманова — 14%;
- SHAMAN (Ярослав Дронов) — 13%;
- Николая Баскова — 9%.
Далее следуют Филипп Киркоров (8%), Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 6%), по 4% — у Николая Расторгуева и Льва Лещенко.
После начала российской военной операции на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин (Минюст признал его иноагентом) уехали из России в Израиль, причем певица сначала утверждала, что находится там на отдыхе и не собирается эмигрировать. В конце августа она вернулась в Россию, заявила, что намерена «навести порядок» в головах и что хочет «набить морду одному человеку». Галкин после отъезда открыто критиковал российскую военную операцию на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его высказывания непристойными, но отметил, что от Пугачевой «не слышал ни одного заявления». «А супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления. Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами», — сказал представитель Кремля.
16 сентября Минюст внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов: по версии ведомства, артист получал финансирование с Украины «при осуществлении политической деятельности».
После этого Пугачева опубликовала призыв к Министерству юстиции признать и ее иностранным агентом. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала певица.
10 октября Пугачева опубликовала пост, в котором сообщила, что находится в Израиле. «Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!!!» — написала артистка, обращаясь к фанатам. Певица также поблагодарила «многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку» и «за умение отличать правду от лжи».