Песков обвинил Галкина в «очень плохих заявлениях» о России
Некоторые российские артисты запятнали свою репутацию неприемлемыми заявлениями после того, как уехали из страны из-за военной операции на Украине, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что с теми, кто делал «непристойные» заявления, остальным россиянам не по пути. В их числе он назвал телеведущего и юмориста Максима Галкина, который выступил против военных действий России на Украине, однако не стал уличать в подобных действиях его жену, певицу и народную артистку Аллу Пугачеву.
«Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой, а супруг [Максим Галкин] — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления. Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами», — сказал Песков.
Между тем он отметил, что президент Владимир Путин «вполне нормально» относится к Пугачевой. Они знают друг друга и неоднократно встречались, напомнил Песков.
Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в начале марта. Певица отвергала возможность эмиграции и говорила, что уехала лечиться и отдыхать в Израиль, но планирует вернуться в Россию к 1 сентября, когда дети пойдут в школу.
В то же время Галкин не раз выступал против военных действий России на Украине. «В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче — это не мы, малазийский Boeing — это не мы, Мариуполь сравняли с землей — это не мы. А мы чего там делаем?», — говорил он в видео в Telegram.
Позже Галкин начал давать концерты в Израиле, чтобы направить часть средств украинским беженцам. После этого федеральные каналы отказались от показа проектов с участием телеведущего, говорили источники РБК.
Пугачева вернулась в Москву 27 августа. По приезде она заявила, что планирует навести порядок в головах.
После похорон первого президента СССР Михаила Горбачева, певица сказала, что Россия утратила умение идти на компромисс, а человеколюбие и благородство в стране «куда-то пропало». Она выразила сожаление о том, что ушла эпоха, когда россияне обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и перестали бояться за будущее своих детей.