Алла Пугачева сообщила, что находится не в России

Пугачева написала в соцсети сообщение из Израиля. В посте она поблагодарила армию поклонников за любовь и поддержку и за умение отличать правду от лжи

Алла Пугачева (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Народная артистка СССР Алла Пугачев разместила в «Инстаграме» (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором рассказала о том, что находится сейчас в Израиле, «на Святой земле».

«Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!!!» — написала Пугачева, обращаясь к своим поклонникам. Певица также поблагодарила «многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку» и «за умение отличать правду от лжи».

В начале октября Пугачева обратилась к своим хейтерам: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала артистка.

Алла Пугачева вернулась в Россию с детьми к началу учебного года. С начала военной операции певица с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль, на отдых и лечение, как говорила сама Пугачева. В сентябре, после новости о признании Максима Галкина физлицом-иноагентом, Пугачева написала пост в поддержку своего мужа и попросила тоже внести ее в этот реестр.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала тогда певица.

Галкин с начала военной операции на Украине неоднократно осуждал военную операцию России на Украине, высказываясь в соцсетях и на многочисленных концертах. После поста Пугачевой в поддержку мужа, по данным «РИА Новости» и телеграм-канала «Осторожно, новости», в полицию поступило обращение с просьбой проверить певицу на дискредитацию армии.

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