Задорнов предсказал прибыль «Открытия» на уровне 40 млрд руб.

Группа «Открытие», которая в этом году должна быть продана ВТБ, вышла в прибыль, в том числе по МСФО, заявил ее глава Михаил Задорнов. По РСБУ положительный финансовый результат в этом году может составить 40 млрд руб.

Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Чистая прибыль ФК «Открытие» по РСБУ в 2022 году может составить около 40 млрд руб., рассказал в интервью РБК председатель правления банка Михаил Задорнов.

«Я думаю, российская прибыль у нас будет более 40 млрд руб. Но даже если мы уберем все льготы, которые сейчас применяются к финансовым организациям Центральным банком, то есть возьмем МСФО, то группа уже по итогам десяти месяцев вышла в прибыль. Мы ожидаем прибыль по международным стандартам и в банке, и в группе по итогам 2022 года. Это было основной целью менеджмента в этом году», — сказал Задорнов.

После ввода серии жестких санкций против финансового сектора ЦБ дал банкам ряд послаблений (например, они могли временно не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах, чтобы это не ухудшало их показатели, не создавать дополнительные резервы по широкому кругу кредитов и т.д.), а также ограничил раскрытие банковской отчетности в России. Ряд банков, в том числе «Открытие», частично раскрывал свои результаты. «Открытие» сообщало, что его чистая прибыль за 11 месяцев составляла 33,4 млрд руб., из которых 5,6 млрд руб. оно получило в ноябре (показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе).

Задорнов в ходе интервью не стал подробно комментировать ход сделки по продаже «Открытия», которое сейчас принадлежит ЦБ, банку ВТБ. РБК сообщал, что компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte), которую регулятор нанял для подготовки продажи актива, оценила рыночную стоимость группы в 359–386 млрд руб. Позднее издание Frank Media уточнило, что сделка пройдет по цене «почти за капитал» — на 1 июля он составлял 369 млрд руб.

«О суммах и условиях лучше говорить с продавцом, нежели с объектом продажи. Это деликатный момент, — сказал Задорнов. — Договоренность о сумме между Центральным банком и ВТБ есть. Это приличная по сегодняшней рыночной ситуации оценка».

Он добавил, что с оценкой «невозможно быть согласным полностью»: «Мы считаем, что где-то оценщик неоправданно дисконтировал активы группы или сделал неверные предположения по развитию бизнеса в дальнейшем. В ходе дискуссии мы свою позицию заявляли. Но есть независимый оценщик. Он, в конце концов, определяет конечную цену сделки. В целом, поскольку это оценка результата работы менеджмента «Открытия» на протяжении последних лет, в сравнении с теми котировками, которые идут на рынке, это высокая оценка нашего труда».

Контракт Задорнова в «Открытии» заканчивается 31 декабря. Он не раскрыл своих дальнейших рабочих планов.