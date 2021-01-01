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Ретейлеры попросили Собянина о продаже алкоголя в Сети на праздники

АКИТ просит временно отменить запрет на дистанционные продажи алкоголя. Такое решение помогло бы избежать загрузки торговых центров и магазинов в праздничные дни
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет крупнейших игроков рынка Wildberries, Ozon.ru, «М.Видео-Эльдорадо», «Утконос», X5 и других) обратилась к главе рабочей группы госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой временно разрешить ретейлерам дистанционные продажи алкоголя. Письмо, содержащее просьбу о временной отмене запрета в России дистанционных продаж алкоголя в качестве исключения, было направлено 24 декабря. Об этом РБК рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Сергея Собянина.

Свое предложение ассоциация аргументирует тем, что приближающиеся праздники приведут к увеличению частоты посещения потребителями торговых центров и магазинов, которые будут делать закупки. При этом политика некоторых регионов сводится к ограничению времени работы ТЦ и магазинов, а это приводит к концентрации людей в сокращенное время работы. Как считают в ассоциации, зачастую одним из факторов, которые заставляют людей выходить из добровольной самоизоляции, становится ограничение возможности покупать нужный ассортимент товаров в интернете.

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«Наличие у покупателей возможности собрать онлайн полную корзину товаров, включая товары из алкогольного ассортимента, позволит перевести значительную часть клиентов на дистанционное обслуживание», — говорится в письме. По прогнозу АКИТ, полностью в онлайн-канал продаж могут перейти до 20% потребителей.

Запрет можно снимать в пиковые периоды, чтобы люди не ходили в магазин за спиртным, посмотреть на практику и сделать дальнейшие выводы, полагают в ассоциации.

Как в России собирались разрешить онлайн-торговлю алкоголем

Продажи алкоголя через интернет были ограничены постановлением правительства еще в 2007 году. Но затем было много попыток снять запрет. Так, в 2017 году Минфин подготовил законопроект, который предполагал, что дистанционная торговля алкоголем начнется уже в 2020-м, но он до сих пор не принят.

За время работы над проектом закона он несколько раз переписывался. Согласно текущей версии законопроекта дистанционная торговля должна вводиться поэтапно. Первыми до 1 января 2021 года такое разрешение, как предполагалось, могли получить производители и оптовые продавцы вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. Последними, после 1 января 2023 года, эту возможность должны были получить компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год.

После начала пандемии коронавируса, весной 2020 года объединение предпринимателей «Опора России» просило ускорить легализацию онлайн-торговли, а также отменить ее поэтапный ввод. О либерализации дистанционных продаж алкоголем просил и АКИТ, предложив разрешить ее на начальном этапе тем компаниям, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов допускал снятие запрета. Против легализации традиционно выступает Минздрав, отрицательный отзыв на него подготовило и МВД. В сентябре стало известно, что Минфин счел «неактуальной» легализацию онлайн-торговли алкоголем и не будет выносить ее на рассмотрение в Госдуму.

РБК запросил комментарий Минздрава о текущей позиции ведомства по этому вопросу.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Артем Соколов не согласен с тем, что в текущий момент тема легализации онлайн-торговли алкоголем неактуальна. «Эту тему так оставлять нельзя. В предпраздничные дни в каждой первой потребительской корзине есть алкоголь. Мы могли бы частично решить проблему массового скопления людей и очередей на кассах в супермаркетах путем перевода части клиентов на полное дистанционное обслуживание», — объясняет Соколов. Также он напомнил, что в сейчас у отрасли есть все необходимые инструменты, для того чтобы определить возраст потребителя — системы онлайн-магазина можно интегрировать с ЕСИА (портал «Госуслуги»), поэтому продажи несовершеннолетним будут исключены.

Как сегодня работает онлайн-доставка алкоголя

Отслеживанием сайтов с предложениями приобрести алкоголь онлайн занимается Росалкогольрегулирование (РАР). По данным службы, в 2020 году в сравнении с прошлым годом количество сайтов, которые предлагают эту услугу, выросло более чем на треть, сообщил РБК ее представитель. По данным на 25 декабря РАР выявила 5312 сайтов, предлагающих к приобретению алкогольную продукцию дистанционным способом, 2319 из них были заблокированы Роскомнадзором, 2993 устранили нарушения.

По данным Роскомнадзора, на 28 декабря 2020 года было заблокировано 2356 сайтов с информацией о нелегальной продаже алкоголя, а 3020 — удалили подобные сведения после получения уведомления, уточнили в службе.

В июле ФАС возбудила дело в отношении одного из крупнейших российских дистрибьюторов — компании Simple из-за рекламной рассылки, в которой было предложение приобрести алкогольную продукцию «не выходя из дома». Однако в октябре служба прекратила рассмотрение дела, поскольку решила, что рассматриваемая информация не является рекламой.

ФАС завела дело против Simple из-за рекламы доставки алкоголя
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Тем не менее сотруднику РБК, который в приложении Simple совершал покупки, менеджеры компании предлагали доставку, единственным условием был способ оплаты — компания не разрешает оплачивать покупку с доставкой милями «Аэрофлота», при обычной банковской транзакции с карты она готова привезти товар домой.

Основатель и президент группы компаний Simple Максим Каширин отрицает возможность таких продаж: он передал, что компания соблюдает законодательство в области дистанционной торговли алкоголем и не осуществляет этот вид деятельности.

Приобрести с доставкой алкоголь сотрудники РБК также смогли в онлайн-магазине «Золотая балка» (сайт бутиков «Крымских вин») и в «Утконосе». Представитель «Золотой балки» сообщила, что с сайта нельзя сделать заказ — там существует интернет-витрина, где можно выбрать товар, а затем забрать его самовывозом в одном из московских магазинов. В «Утконосе» отказались от комментариев.

В РАР не комментируют деятельность компаний.

Крупнейшие российские ретейлеры не доставляют алкоголь, в онлайн-магазинах X5 Retail Group, российского Auchan, «Красное и белое» можно лишь забронировать такой товар и забрать его из точки продаж, сообщили в компаниях. «Это позволяет обеспечить контроль возраста покупателя, при этом гарантируя наличие нужного товара в конкретной точке», — объясняет представитель X5.

Компания заинтересована в том, чтобы участвовать в эксперименте по запуску онлайн-продаж алкоголя. «Если запрет на интернет-продажу этой категории будет снят, мы рассмотрим ее включение в ассортимент, который мы доставляем клиентам домой», — добавил он. Как считает основатель сети «Красное и белое» Сергей Студенников, услуга доставки алкоголя была бы настолько же востребована, как и покупка продовольствия. В компании «Магнит» также считают, что услуга была бы востребована, как в экспресс канале, так и в регулярной доставке. «По нашим предварительным расчетам, при снятии ограничений на доставку оборот мог бы вырасти на 15–20%», — говорит представитель компании.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Как происходит продажа

Де-юре дистанционные продажи алкоголя не происходят при покупке онлайн. Бутылки будут «пробиты» в розничной точке или на складе, продажа будет отражена в ЕГАИС, а затем товар будет доставлен потребителю, поясняет руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

В случае с оплатой наличными возможна «отложенная» продажа, когда копии штрихкодов с товара будут считаны позже, при возвращении курьера в точку продаж, а средства внесены до 22:00 или 23:00 часов — до закрытия магазина или окончания времени продаж алкоголя, знает источник среди игроков розничного рынка.

Довольно часто на имя курьера от лица потребителя выписывается доверенность на покупку. Так, в частности, произошло при покупке вина на сайте «Крымских вин» «Золотой Балки». Как считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, единственная функция такой бумаги — создание иллюзии безопасности курьера при передаче алкогольной продукции ее фактическому покупателю.

В реальности же реализация будет за пределами стационарного магазина, с нарушением порядка регистрации продажи в ЕГАИС, а кроме того, на момент фактической покупки доверенность не может считаться заключенной, поскольку на ней просто нет подписи доверителя.

«Никаких оснований считать законной покупку алкоголя в пользу третьего лица по такой схеме нет. По сути при проведении проверки или контрольной закупки контролирующим органом с очень высокой долей вероятности будет установлен факт нарушения закона, вопрос только в определении степени вины магазина и курьера», — объясняет Горбунов.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Последствия запрета

То, что онлайн-продажи алкоголя не легализованы, не позволяет государству контролировать этот канал продаж. «Этот рынок существует, маркетинговые затраты на продажи в интернете огромны, и без контроля в продажу зачастую может поступить произведенный не понятно кем алкоголь», — считает Александр Ставцев.

«Есть нелегальный канал, который дает потребителям альтернативу продажам алкоголя в рознице, и люди зачастую не задумываются о том, кто им продаст этот алкоголь, они приходят за услугой, а легальной альтернативы нет», — говорит Артем Соколов.

В 2012 году Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, оценила оборот теневого рынка продаж алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб. Как поясняют в компании, рынок остался в прежних объемах в сравнении с 2019 годом из-за ограничений, связанных с пандемией и сокращением поставок на корпоративы, праздники и другие массовые мероприятия, а также в небольшие питейные заведения и торговые точки.

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Фото:Ольга Зиновская / ТАСС

Автор
Анна Левинская
При участии
Ирина Парфентьева, Евгения Кузнецова, Елизавета Ефимович
алкоголь Новый год интернет
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