Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

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Пока никаких решений по поводу повышения акцизов на алкогольную и табачную продукцию не принималось, так как идет экспертное обсуждение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Никаких решений пока не принималось. Разумеется, Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован», — сказал он.

Песков добавил, что Минфин, который столкнулся с дефицитом бюджета, сейчас ищет источники для восполнения его доходной части.

Ранее в пресс-службе Минфина сообщили РБК, что министерство подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в рамках которого предусмотрено увеличение в 2021 году ставок акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими. Так в министерстве предложили в следующем году компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии.