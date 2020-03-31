Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли представила в Минпромторг свое видение либерализации дистанционных продаж алкоголя. По ее версии, на первом этапе продавать спиртное в интернете должны только производители и оптовики

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия. Такая инициатива содержится в заключении ассоциации на законопроект о дистанционной торговле алкогольной продукцией, рассказал президент АКИТ Артем Соколов. Документ, по его словам, направлен в Минпромторг.

В пресс-службе Минпромторга не ответили по существу, получено ли письмо АКИТ, перенаправив запрос разработчику законопроекта. РБК направил запрос в Минфин.

Как в России пытаются разрешить онлайн-торговлю алкоголем На данный момент существует законопроект Минфина, подготовленный еще в 2017 году. Предполагалось, что дистанционная торговля алкоголем начнется уже в 2020-м, но законопроект до сих пор находится на рассмотрении правительства. В середине марта рабочая группа поддержала текущую версию законопроекта при условии доработки, а замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщал, что решение по нему может быть принято в ближайшее время. Онлайн-продажа спиртного, согласно текущей версии законопроекта, должна вводится поэтапно. Первыми до 1 января 2021 года такое разрешение, как предполагается, могут получить производители и оптовые продавцы вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. А последними, после 1 января 2023 года, эту возможность получат и компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год.



Ранее объединение предпринимателей «Опора России» попросило правительство не только ускорить принятие законопроекта, но и отказаться от поэтапного введения онлайн-продаж спиртного. Таким образом, по мнению организации, можно будет избежать дискриминации игроков рынка, в частности малых производителей, ресторанного бизнеса и розницы.

Что предлагает АКИТ