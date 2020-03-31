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Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли представила в Минпромторг свое видение либерализации дистанционных продаж алкоголя. По ее версии, на первом этапе продавать спиртное в интернете должны только производители и оптовики
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия. Такая инициатива содержится в заключении ассоциации на законопроект о дистанционной торговле алкогольной продукцией, рассказал президент АКИТ Артем Соколов. Документ, по его словам, направлен в Минпромторг.

В пресс-службе Минпромторга не ответили по существу, получено ли письмо АКИТ, перенаправив запрос разработчику законопроекта. РБК направил запрос в Минфин.

Как в России пытаются разрешить онлайн-торговлю алкоголем

На данный момент существует законопроект Минфина, подготовленный еще в 2017 году. Предполагалось, что дистанционная торговля алкоголем начнется уже в 2020-м, но законопроект до сих пор находится на рассмотрении правительства. В середине марта рабочая группа поддержала текущую версию законопроекта при условии доработки, а замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщал, что решение по нему может быть принято в ближайшее время.

Онлайн-продажа спиртного, согласно текущей версии законопроекта, должна вводится поэтапно. Первыми до 1 января 2021 года такое разрешение, как предполагается, могут получить производители и оптовые продавцы вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. А последними, после 1 января 2023 года, эту возможность получат и компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год.

Ранее объединение предпринимателей «Опора России» попросило правительство не только ускорить принятие законопроекта, но и отказаться от поэтапного введения онлайн-продаж спиртного. Таким образом, по мнению организации, можно будет избежать дискриминации игроков рынка, в частности малых производителей, ресторанного бизнеса и розницы.

Что предлагает АКИТ

  • На первом этапе разрешить онлайн-торговлю всем ассортиментом продукции вне зависимости от географического происхождения, но только компаниям, у которых есть оптовая или производственная лицензия.
  • Позволить таким компаниям привлекать третьих лиц к информированию потребителей, доставке, приему средств за товар.
  • Срок первого этапа будет ограничен шестью месяцами.
  • На втором этапе разрешить осуществлять дистанционную торговлю всем компаниям, имеющим розничную лицензию на реализацию алкоголя.

Такой подход даст возможность обкатать все процессы на небольшой выборке компаний, тогда как у других игроков рынка будет возможность создать необходимую инфраструктуру, пояснил Соколов. При этом у потребителя должен быть доступ ко всему ассортименту от официальных производителей и оптовиков, иначе в интернете будут процветать продажи контрафактного крепкого алкоголя (именно он подделывается больше всего), уверены в АКИТ.

Особое значение имеет возможность использовать логистические службы других компаний, настаивает Соколов. Это необходимо, чтобы в период распространения коронавируса рынок смог быстро настроить продажи, а потребители не нарушали режим самоизоляции.

В представляющей интересы малого и среднего бизнеса «Опоре России» по-прежнему настаивают на единовременном разрешении всем игрокам рынка, в том числе небольшим, вести дистанционную торговлю. «С учетом ахового положения рестораторов, малых производителей пива и вина, которым невозможно пробиться на полки сетей, через шесть месяцев спасать уже будет некого, но будет армия безработных», — предупреждает член президиума организации Алексей Небольсин.

Автор: Анна Левинская
Теги: алкоголь, АКИТ, дистанционная торговля
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