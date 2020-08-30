Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Средний чек в алкомаркетах России за январь—август текущего года снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 447 руб., в супермаркетах — на 6%, до 707 руб., следует из данных компании «Такском», их приводит RT.

Средний чек в секторе HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) уменьшился на 18% и достиг 990 руб. против 1,2 тыс. руб. годом ранее.

В то же время с января по август выросли продажи в аптеках и на АЗС по сравнению с прошлым годом — на 15 и 11% соответственно. В аптеке покупали в среднем на 610 руб., на АЗС — 1390 руб.

Средний чек в «магазинах у дома» увеличился на 1%, с 348 руб. до 350 руб.