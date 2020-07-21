ФАС завела дело против Simple из-за рекламы доставки алкоголя

Поводом стала рекламная рассылка, в которой предлагается купить алкоголь «не выходя из дома». В ФАС посчитали, что это подразумевает покупку дистанционным способом. В самой компании нарушение закона отрицают

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении компании Simple, сообщается на сайте ведомства. Организацию заподозрили в нарушении законодательства о рекламе.

Поводом стала рассылка магазина SimpleWine, получатели которой обратились в ФАС. По словам заявителей, на их электронную почту пришла реклама, в которой с предложением приобрести алкогольную продукцию «не выходя из дома». Ведомство отметило, что это подразумевает покупку дистанционным способом, а продажа алкоголя онлайн запрещена.

В ФАС также заявили, что запрещена и реклама доставки алкоголя, и попытки продавца «реализовать свой товар вне стационарного торгового объекта».

Как сообщали в ведомстве, сама компания отрицает, что продает алкоголь дистанционно.

РБК направил запрос в компанию Simple.