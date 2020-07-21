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ФАС завела дело против Simple из-за рекламы доставки алкоголя

Поводом стала рекламная рассылка, в которой предлагается купить алкоголь «не выходя из дома». В ФАС посчитали, что это подразумевает покупку дистанционным способом. В самой компании нарушение закона отрицают

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении компании Simple, сообщается на сайте ведомства. Организацию заподозрили в нарушении законодательства о рекламе.

Поводом стала рассылка магазина SimpleWine, получатели которой обратились в ФАС. По словам заявителей, на их электронную почту пришла реклама, в которой с предложением приобрести алкогольную продукцию «не выходя из дома». Ведомство отметило, что это подразумевает покупку дистанционным способом, а продажа алкоголя онлайн запрещена.

В ФАС также заявили, что запрещена и реклама доставки алкоголя, и попытки продавца «реализовать свой товар вне стационарного торгового объекта».

Как сообщали в ведомстве, сама компания отрицает, что продает алкоголь дистанционно.

РБК направил запрос в компанию Simple.

На сайте SimpleWine говорится, что заказ можно получить в любой винотеке сети, либо согласовать этот вопрос с менеджером.

Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В июне «Ведомости» со ссылкой на председателя совета Торгово-промышленной палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова писали, что компании находят способы онлайн-продажи алкоголя: продукцию могут отправить с водителем или на такси, либо ее может предварительно выкупить у компании менеджер и сам привезти клиенту.

Как сообщала газета, в SimpleWine минимальная для доставки стоимость заказа составила 10 тыс. руб. Сотрудник одного из крупных ретейлеров заявил изданию, что юридически SimpleWine непосредственно в момент передачи заказа оформляет с клиентом договор поручения ‒ будто бы конечный потребитель поручает другому человеку, в данном случае курьеру, приобрести для него алкоголь.

В конце марта Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon, «Утконос» и др.) представила в Минпромторг предложения по либерализации дистанционных продаж алкоголя. По мнению ассоциации, на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем можно на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия, на втором — разрешить дистанционную торговлю всем компаниям, имеющим розничную лицензию на реализацию алкоголя.
 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ФАС, алкоголь, доставка
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