ФАС завела дело против Simple из-за рекламы доставки алкоголя
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении компании Simple, сообщается на сайте ведомства. Организацию заподозрили в нарушении законодательства о рекламе.
Поводом стала рассылка магазина SimpleWine, получатели которой обратились в ФАС. По словам заявителей, на их электронную почту пришла реклама, в которой с предложением приобрести алкогольную продукцию «не выходя из дома». Ведомство отметило, что это подразумевает покупку дистанционным способом, а продажа алкоголя онлайн запрещена.
В ФАС также заявили, что запрещена и реклама доставки алкоголя, и попытки продавца «реализовать свой товар вне стационарного торгового объекта».
Как сообщали в ведомстве, сама компания отрицает, что продает алкоголь дистанционно.
РБК направил запрос в компанию Simple.