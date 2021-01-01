От Клуни до Ковальчука: чей алкоголь будет на столах в новогоднюю ночь
На праздничных продажах зарабатывают не только специализированные игроки алкогольного рынка — в последнее десятилетие одним из главных мировых трендов стал запуск собственных брендов знаменитостями и политиками.
В России владение виноградниками всегда считалось престижным, а мода на отечественное виноделие среди политической и бизнес элиты усилилась после присоединения Крыма в 2014 году. Под конец 2020 года дочерняя структура банка «Россия», совладельцем которого является Юрий Ковальчук, приобрела старейшую и крупнейшую крымскую винодельню «Массандра» за 5,327 млрд руб.
Кто из известных персон занимается производством алкоголя — в фотогалерее РБК
Официально винодельней в Шарлотсвилле (штат Виргиния) владеет и управляет сын президента США Эрик Трамп, на сайте самой компании указано, что она не связана с Дональдом Трампом. Однако он никогда не скрывал, что является ее бенефициаром и даже как-то хвастал, что у него самые большие виноградники в США. Правда, как выяснило издание Politifact, это не так, ни с точки зрения объемов высаженных виноградников, ни по количеству выпускаемого вина. По состоянию на 2017 год, ежегодно Trump Winery производила около 432 тыс бутылок вина. В ассортименте компании красные и белые тихие и игристые вина из винограда сортов шардоне, каберне-совиньон и мерло
Виноделие лишь малая часть бизнес-интересов 45-го президента США Дональда Трампа, его основные предпринимательские усилия лежат в сфере жилой и коммерческой недвижимости, казино и отелей, а состояние в 2020 году Forbes оценивает в $2,5 млрд
В 2011 году Трамп выкупил поместье Albemarle House, винодельню и 445 га земли (около 85 Га из которых виноградники) у бывшей супруги миллиардера и медиамагната Джона Клюге Патрисии (c 1989 по 1991 годы Клюге с состоянием свыше $5 млрд американский Forbes называл самым богатым человеком США). Актив, чья стоимость ранее оценивалась примерно в $100 млн, обошелся бизнесмену в $14,6 млн
Боец MMA, экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор основной владелец компании-производителя виски Eire Born Spirits. С 2018 года на одной из старейших вискокурен Ирландии компания производит виски Proper No. Twelve. Бренд стал спонсором UFC 229, а спортсмен выступает лицом рекламной кампании и даже во время пресс-конференции посвященной бою с Хабибом Нурмагомедовым угощал своим виски окружающих.
Eire Born Spirits непубличная компания, однако Макгрегор сообщал на своей странице в Instagram, что в первый год продажи виски Proper No. Twelve превысили $1 млрд, а в текущем году бренд стал четвертым в мировых продажах ирландского виски
Еще в 1975 году американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Форд Коппола потратил гонорар за кинотрилогию «Крестный отец» на покупку усадьбы Ниельбаум с виноградниками, существовавшими с XIX века в округе Напа, штата Калифорния. Он считается одним из лучших винодельческих регионов в США. В середине 90-х Коппола расширил свои земельные владения вокруг поместья до 700 га. На винодельне выпускается вино премиальной линейки, а более демократичные вина — в Chateau Soverain режиссера, в графстве Сонома (Северная Калифорния)
Некоторые линейки вин Копполы посвящены членам семьи. Sofia Blanc de Blancs — дочери Софии, Gia by Gia Coppola посвящена внучке Джии. Шардоне и Пино-нуар Votre Santé — в память о бабушке.
С 2018 года на три года винодельни Копполы стали официальным поставщиком для церемонии «Оскар». По данным журнала Forbes, компания Копполы входит в десятку ведущих американских производителей вина премиум-класса
Через три года продажи Casamigos, в основном потребителям на рынке США, составили 120 тыс. бутылок. В 2017 году партнеры получили предложение о продаже от британского производителя алкоголя Diageo. Компания была оценена в $1 млрд. Хотя основатели полностью продали свои доли, Клуни и его партнеры остаются в совете директоров Casamigos и до сих пор активно участвуют в промо-кампаниях
Винодельческое предприятие «Массандра» 14 декабря приобрела компания «Южный проект» — дочерняя структура банка «Россия» Юрия Ковальчука. Головной завод и восемь филиалов, а также 220 земельных участков общей площадью 104,8 га были куплены за 5,327 млрд руб.
«Массандра» появилась в конце XIX века благодаря инициативе основоположника виноделия в Крыму князя Льва Голицына. Площадь виноградников составляет около 4 тыс. га. Более 100 наименований вин производятся в «Массандре». Винодельческое объединение владеет одной из самых крупных коллекций вин — более миллиона бутылок.
В 2014 году после присоединения Крыма к России «Массандра» была передана в ведение Управления делами президента России, а в 2019 году она стала госсобственностью Крыма.
Выручка АО «Производственно-аграрного объединения Массандра», согласно управленческой отчетности, за девять месяцев 2020 года составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 321,3 млн руб.
В декабре 2017 года структура банка «Россия», основным владельцем которого является Юрий Ковальчук, «Южный проект» приобрела за 1,55 млрд руб. еще одно старейшее винодельческое предприятие Крыма завод «Новый свет».
«Новый свет» был основан в 1878 году, как и «Массандра», князем Львом Голицыным. В советский период и когда Крым был частью Украины он принадлежал государству. После присоединения Крыма к России «Новый свет» был национализирован, как и «Массандра» и «Магарыч». Именно коллекционным вином «Нового Света» с георгиевской лентой на горлышке 18 марта 2014 года в Кремле праздновали присоединение полуострова.
На заводе ежегодно производится около 1 млн бутылок, производственная мощность 2,16 млн бутылок в год. «Новый свет» выпускает около 20 марок шампанских и игристых вин под торговыми марками «Новый Свет», «Российское шампанское», «Красное игристое». В производстве используются сорта винограда шардоне, пино нуар, пино фран, алиготе, рислинг рейнский, каберне совиньон и другие.
Виноградники семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева Chateau de TaLu находятся в районе поселка Дивноморское в Геленджике. Первые виноградники были заложены в 2005-2007 годах. На территории в 101 га выращивают сорта каберне-совиньон, мерло, сира, каберне фран, красностоп, а также шардоне, совиньон-блан, семильон и мускат.
Производить собственные вина Chateau de TaLu начали только в 2019 году, ранее они поставляли сырье для местных производителей, включая «Абрау-Дюрсо», «Фанагорию» «Саук-Дере», «Мысхако» и других. Мощность производства винодельни составляет 1,5 млн бутылок вина в год.
В ноябре 2020 года винодельня поставила дебютные партии вина в федеральную розницу — первым партнером стал краснодарский «Магнит».
99% Chateau de TaLu находится в собственности жены бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, Ольги Ткачевой, еще 1% принадлежит структуре Россельхозбанка.
Выручка компании по РСБУ в 2019 году составила, по данным базы СПАРК, 918 тыс руб., чистый убыток — 67,9 млн руб.
Винодельческая компания «Мантра», принадлежащая семьям министра промышленности Дениса Мантурова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова, выпустила первое вино в 2019 году — мерло, шираз и шардоне.
ООО «Мантра» начала интересоваться производством вина в 2016 году. Через год компания купила участки у «Лефкадии», последняя также занимается производством вина под брендом Mantra по схеме коммерческого виноделия. «Мантре» принадлежат 12 га виноградников на территории «Долины Лефкадия». Объем производства составляет до 30 тыс. бутылок в год.
Вино под брендом Mantra впервые было представлено на выставке Metro Expo в 2019, тогда же стало известно, что контракт на дистрибуцию вин получила компания Simple.
ООО «Мантра» принадлежит компаниям ООО «Комплекткерамика» (66,67%) и ООО «Финансовые системы» (33,33%). Совладельцы последней — мать Дениса Мантурова, Тамара Мантурова и Станислав Чемезов, старший сын главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров не считает конфликтом интересов наличие у членов его семьи активов в гостиничном и сельскохозяйственном бизнесе, ранее он пояснил, что
основным источником доходов для себя и своей семьи является размещение на депозитах средств, заработанных им до прихода на государственную службу.
С весны 2015 года винодельня в селе Гай-Кодзор под Анапой принадлежит структурам бизнесмена Романа Абрамовича, писала газета «Ведомости». Инвестиции в проект оценивались в $3–5 млн. В марте 2019 года Шато Гай-Кодзор сообщило о запуске новой винодельни.
На виноградниках площадью 70 га выращиваются 14 сортов винограда, в основном, происхождение саженцев было из долины Роны. Для розничного сегмента производится линейка из трех вин: шардоне, мерло-гренаш и шираз, каждого по 50 до 65 тысяч бутылок в год.
Считается, что владеет винодельней Château Côtes de Saint-Daniel площадью около 19 га, основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
В марте 2016 года московская компания ООО «Гринэко» (ранее ООО «Элиас»), принадлежавшая на тот момент связанной со структурами Алекперова Марине Романичевой, за 163,16 млн руб. приобрела 36 га бывших виноградников «Массандры» под Гурзуфом. Эти территории находятся по соседству от Château Côtes de Saint-Daniel. Романичева ранее была совладельцем фонда региональных социальных программ «Наше будущее» главы «Лукойла» Вагита Алекперова. В декабре 2020 года, по данным системы «Спарк», у компании Гринэко сменился собственник, им стал Александр Рябов, однако Романичева осталась в должности генерального директора компании
Виноградники бренда «Galitskiy & Galitskiy» площадью 68 га расположены в предгорьях Кавказа, около станицы Гостагаевской под Анапой — на границе заповедника «Красная Горка». Главный винодел проекта Алексей Толстой работал на проекте «Усадьба Дивноморское» и был одним из партнеров в «Усадьбе Маркотх» (совместный проект с производителем Villa Victoria).
Под маркой «Galitskiy & Galitskiy» можно купить вина шардоне, рислинг, совиньон, пино нуар, каберне совиньон, мерло и cosaque
Миллиардер Сергей Галицкий, основатель второго по обороту российского ретейлера «Магнит», инвестировал в виноделие вместе с братом своей супруги — Сергеем Галицким. Бренд Galitsky&Galitsky принадлежит компании «Русский терруар», в которой партнеры владеют 51% и 49%, соответственно.
Выручка компании в 2019 году составила 8,5 млн руб, убыток 32 млн руб.
Винодельня Галицких может выпускать 66 000 бутылок в год, впервые вино поступило в продажу в рознице и ресторанах в 2019 году.