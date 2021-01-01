От Клуни до Ковальчука: чей алкоголь будет на столах в новогоднюю ночь

На праздничных продажах зарабатывают не только специализированные игроки алкогольного рынка — в последнее десятилетие одним из главных мировых трендов стал запуск собственных брендов знаменитостями и политиками.

В России владение виноградниками всегда считалось престижным, а мода на отечественное виноделие среди политической и бизнес элиты усилилась после присоединения Крыма в 2014 году. Под конец 2020 года дочерняя структура банка «Россия», совладельцем которого является Юрий Ковальчук, приобрела старейшую и крупнейшую крымскую винодельню «Массандра» за 5,327 млрд руб.

Кто из известных персон занимается производством алкоголя — в фотогалерее РБК