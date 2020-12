От Клуни до Ковальчука: чей алкоголь будет на столах в новогоднюю ночь

Armand de Brignac и D’Ussé

Рэпер-миллиардер Jay Z (Шон Кори Картер) владеет долей в нью-йоркской Sovereign Brands, занимающейся винами и алкогольными напитками, которая также производит вина Armand de Brignac. Собственную линейку игристого в золотых бутылках (стоимостью $300 за штуку) исполнитель запустил в 2006 году и даже промоутировал в клипе песни Show Me What You Got