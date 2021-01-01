В Совфеде решили запретить крепкий алкоголь в пластиковой таре

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Сенаторы подготовили законопроект, который запрещает производство и сбыт в России крепкого алкоголя в полимерной таре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Не допускаются производство и (или) оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала), за исключением алкогольной продукции, ввозимой в Россию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимой в целях вывоза из РФ, а также потребительской тары объемом не более 50 миллилитров», — говорится в законопроекте.

Как пояснили ТАСС в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, правительство прислало положительный отзыв на законопроект. За производство и оборот алкогольной продукции с крепостью более 28 градусов в полимерной таре предлагается предусмотреть наказание: