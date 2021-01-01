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Общество ,  
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В Совфеде решили запретить крепкий алкоголь в пластиковой таре

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сенаторы подготовили законопроект, который запрещает производство и сбыт в России крепкого алкоголя в полимерной таре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Не допускаются производство и (или) оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала), за исключением алкогольной продукции, ввозимой в Россию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимой в целях вывоза из РФ, а также потребительской тары объемом не более 50 миллилитров», — говорится в законопроекте.

Как пояснили ТАСС в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, правительство прислало положительный отзыв на законопроект. За производство и оборот алкогольной продукции с крепостью более 28 градусов в полимерной таре предлагается предусмотреть наказание:

  • для должностных лиц — штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией предметов правонарушения или без таковой;
  • для юридических лиц — штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. с возможностью конфискации.

Госдума запретила продажу алкоголя в пластиковых бутылках более 1,5 л
Политика

На российском рынке вообще нет крепкого алкоголя в ПЭТ-таре, произведенного в России, такая упаковка характерна для рынка пива, заявил РБК директор Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Крепкий алкоголь в пластиковой таре обычно поставляется из-за рубежа.

В июне 2016 года Госдума приняла закон, который запрещает продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более полутора литров. Для нарушителей в законе предусмотрены штрафы: для должностных лиц — 100–200 тыс. руб., для юрлиц — 300–500 тыс. руб. с конфискацией.

Первоначально предполагалось, что запрет коснется пластиковых бутылок объемом более 0,5 л. Однако против закона выступили пивовары. В частности, представители компаний Carlsberg, Sun InBev, Heineken и Efes написали письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Послы стран, где зарегистрированы эти компании, заявили, что те могут покинуть российский рынок.

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В ноябре 2018 года Госдума приняла закон об отмене штрафов за экспорт пива в пластиковой таре объемом более полутора литров. Соответствующие изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

алкоголь пластиковые бутылки Совет Федерации
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