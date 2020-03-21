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«Опора» попросила изменить порядок легализации онлайн-продаж алкоголя

Легализацию онлайн-продаж алкоголя из-за пандемии необходимо не только ускорить, но изменить весь подход к этому, считает «Опора России». Начать продавать свою продукцию в интернете должны все производители спиртного одновременно
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Объединение предпринимателей «Опора России» направило 18 и 19 марта в Минфин и правительство письма, в которых попросило ускорить принятие законопроекта, разрешающего дистанционную торговлю алкоголем, одновременно отказавшись от поэтапного введения онлайн-продаж спиртным. Текущая версия законопроекта дискриминирует малые предприятия-производителей пива, ретейлеров и рестораторов, следует из писем на имя министра финансов Антона Силуанова и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (копии есть у РБК).

В аппарате правительства сообщили, что пока не получали письмо из «Опоры России». РБК направил запрос в Минфин.

Законопроект об онлайн-торговле алкоголем, разработанный Минфином, находится на рассмотрении правительства. На прошлой неделе рабочая группа поддержала текущую версию законопроекта при условии его доработки, уточнили РБК в пивоваренной компании «Балтика». Решение о дистанционной продаже алкоголя может быть принято в ближайшее время, заявил 18 марта в интервью телеканалу «Россия 24» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Сейчас обсуждаемый законопроект предлагает разрешить дистанционную торговлю алкоголем поэтапно.

  • До 1 января 2021 года такое разрешение могут получить производители и оптовые продавцы винами с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения.
  • После 1 января 2021 года торговать алкоголем смогут производители и продавцы крепкого алкоголя, а также крупные пивовары, установившие на производстве счетчики измерения и учета продукции (это оборудование должно быть зарегистрировано в госреестре).
  • После 1 января 2023 года такую возможность получат и компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также небольшие пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год (работают без счетчиков).

Такая очередность в нынешней ситуации недопустима, утверждает «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса. «В текущих условиях развития пандемии, всеобщей самоизоляции и возможных ограничений в работе для ресторанного рынка двухлетняя отсрочка негативно скажется на участниках рынка», — считают в организации.

Для небольших пивоварен и производителей сидра и медовухи такой темп может стать фатальным, потому что они будут отрезаны от каналов сбыта, а они уже находятся в сложном положении из-за запретов в части регионов на розничную торговлю пивом в розлив.

Малые производители пива, сидра и медовухи являются наиболее незащищенными игроками на рынке алкогольной продукции, у них значительно меньше возможностей попасть на прилавки торговых сетей и конкурировать там с крупными компаниями, указывает президент «Опоры России» Александр Калинин в одном из писем.

Объяснение Грефа

Ранее президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что правительство и Государственная дума ведут работу по легализации продажи через интернет лекарств и алкоголя. Срочность в принятий решений по законопроектам и их доработке связана с тем, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине, а алкоголь — для оказавшихся в самоизоляции, объяснил Греф на онлайн-конференции.

«Разрешение онлайн-торговли безрецептурными лекарствами и алкоголем — это очень важная мера. Сейчас правительство разрабатывает соответствующие поправки. Надеюсь, что это будет в ближайшее время решено и людям уже не надо будет посещать магазины и аптеки», — сообщил Греф.

На долю малых пивоваров и производителей сидра приходится не более 3% рынка пива и пивных напитков, объем которого в 2019 году составил 770 млн дал, оценивает Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Его директор Вадим Дробиз, ссылаясь на данные исследовательской компании Nielsen, уточнил, что около 15% продаж пива приходится на сектор HoReCa.

В текущей ситуации, когда рестораны могут прекратить обслуживать посетителей, а люди будут стараться меньше ходить в магазины, разрешение сразу всем игрокам торговать алкоголем онлайн разумно, считает Дробиз. «Тем более что государству это не будет ничего стоить — наоборот, оно сможет заработать на лицензировании на продажу», — отмечает эксперт.

Союз виноградарей и виноделов России поддержал инициативу «Опоры России». Впрочем приоритетность разрешений на дистанционную продажу сейчас не важна, отметил президент союза Леонид Попович. «Она не давала российским производителям никаких преимуществ: пока наши виноделы создавали бы свои интернет-магазины, крупные европейские бренды уже заняли бы эту нишу», — пояснил он.

О необходимости как можно быстрее легализовать дистанционную продажу алкогольной продукции говорит и представитель «Балтики». По его словам, легализация дистанционной торговли алкоголем для ресторанов и ретейлеров — шаг в интересах отрасли, к тому же законопроект будет способствовать обелению рынка.

Автор: Анна Левинская
Теги: "ОПОРА РОССИИ", пивоварение, онлайн-продажи, виноделие, пандемия
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