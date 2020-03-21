«Опора» попросила изменить порядок легализации онлайн-продаж алкоголя

Легализацию онлайн-продаж алкоголя из-за пандемии необходимо не только ускорить, но изменить весь подход к этому, считает «Опора России». Начать продавать свою продукцию в интернете должны все производители спиртного одновременно

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Объединение предпринимателей «Опора России» направило 18 и 19 марта в Минфин и правительство письма, в которых попросило ускорить принятие законопроекта, разрешающего дистанционную торговлю алкоголем, одновременно отказавшись от поэтапного введения онлайн-продаж спиртным. Текущая версия законопроекта дискриминирует малые предприятия-производителей пива, ретейлеров и рестораторов, следует из писем на имя министра финансов Антона Силуанова и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (копии есть у РБК).

В аппарате правительства сообщили, что пока не получали письмо из «Опоры России». РБК направил запрос в Минфин.

Законопроект об онлайн-торговле алкоголем, разработанный Минфином, находится на рассмотрении правительства. На прошлой неделе рабочая группа поддержала текущую версию законопроекта при условии его доработки, уточнили РБК в пивоваренной компании «Балтика». Решение о дистанционной продаже алкоголя может быть принято в ближайшее время, заявил 18 марта в интервью телеканалу «Россия 24» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Сейчас обсуждаемый законопроект предлагает разрешить дистанционную торговлю алкоголем поэтапно.