«Опора» попросила изменить порядок легализации онлайн-продаж алкоголя
Объединение предпринимателей «Опора России» направило 18 и 19 марта в Минфин и правительство письма, в которых попросило ускорить принятие законопроекта, разрешающего дистанционную торговлю алкоголем, одновременно отказавшись от поэтапного введения онлайн-продаж спиртным. Текущая версия законопроекта дискриминирует малые предприятия-производителей пива, ретейлеров и рестораторов, следует из писем на имя министра финансов Антона Силуанова и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (копии есть у РБК).
В аппарате правительства сообщили, что пока не получали письмо из «Опоры России». РБК направил запрос в Минфин.
Законопроект об онлайн-торговле алкоголем, разработанный Минфином, находится на рассмотрении правительства. На прошлой неделе рабочая группа поддержала текущую версию законопроекта при условии его доработки, уточнили РБК в пивоваренной компании «Балтика». Решение о дистанционной продаже алкоголя может быть принято в ближайшее время, заявил 18 марта в интервью телеканалу «Россия 24» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Сейчас обсуждаемый законопроект предлагает разрешить дистанционную торговлю алкоголем поэтапно.
- До 1 января 2021 года такое разрешение могут получить производители и оптовые продавцы винами с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения.
- После 1 января 2021 года торговать алкоголем смогут производители и продавцы крепкого алкоголя, а также крупные пивовары, установившие на производстве счетчики измерения и учета продукции (это оборудование должно быть зарегистрировано в госреестре).
- После 1 января 2023 года такую возможность получат и компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также небольшие пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год (работают без счетчиков).