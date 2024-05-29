МИД исключил национализацию западных компаний

Временное управление в компаниях не предполагает изменения права собственности, заявили в МИДе, добавив, что власти готовы помогать остающимся в России предприятиям, если те соблюдают законы и «обязательства социального характера»

Западные компании в России не национализируются, а передаются во временное управление, такие меры коснулись небольшого числа организаций, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский.

«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран», — сказал он.

По его словам, Москва «не политизирует коммерческие вопросы» и готова помогать тем компаниям, которые остаются в России, при условии, что они соблюдают законы и выполняют «обязательства социального характера».

Дипломат подчеркнул, что под действие президентского указа «О временном управлении некоторым имуществом» от апреля прошлого года попали активы «порядка десяти иностранных компаний», что «не сопоставимо» с количеством тех зарубежных предприятий, что остались на рынке. По его словам, «большинство зарубежных компаний заинтересовано в сохранении и долгосрочном развитии своего бизнеса в России».

В числе компаний с иностранным участием, которые перешли под временное управление: «Балтика», которая принадлежит датской Carlsberg Group, доли в энергетических компаниях «Юнипро» и «Фортум», а также сети типографий «Прайм Принт», которые принадлежали норвежской медиакомпании Amedia.

Под управление Росимущества летом 2023 года перешли и доли иностранцев в российской «дочке» Danone, но в марте это решение было отменено. В Кремле заявили, что отмена была вызвана «целесообразностью», и не стали давать других комментариев. В мае французский производитель молочных продуктов продал бизнес в России компании «Вамин Р».

Президент Владимир Путин, объясняя решение о передаче долей иностранцев в компаниях государству, говорил, что их менеджмент «пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции». По словам президента, Россия «достаточно дружелюбно» настроена к партнерам, которые не хотят уходить из страны. «Мы ни у кого ничего не отбираем», — отмечал он в июле 2023 года.