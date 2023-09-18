Путин передал Росимуществу сеть печатавших «Новую газету» типографий
Президент Владимир Путин передал норвежские доли в сети типографий «Прайм принт» в управление Росимущества. Указ опубликован на портале правовой информации.
Речь идет о типографиях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Согласно сайту типографий, норвежская компания «Амедиа Истерн Юэроп» является единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже.
В апреле прошлого года норвежская Amedia сообщила о передаче своего бизнеса в управление главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан Минюстом иноагентом). В сообщении корпорации говорилось, что из-за действий России на Украине Amedia не может продолжать развивать полиграфический бизнес в стране.
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