Danone продала активы в России компании из Татарстана

Danone продала бизнес в России «Вамин Р», принадлежащей «Вамин Татарстан», владелец которой вошел в совет директоров российской «дочки» Danone после передачи иностранных долей Росимуществу. Сумма сделки может составлять ₽17,7 млрд

Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС

Французская Danone сообщила, что завершила сделку по продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р». В марте Danone заявила, что получила разрешение на проведение сделки от российских регулирующих органов.

ООО «Вамин Р» было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются «Вамин Татарстан» (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар — Минтимер Мингазов.

Danone объявила о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка. В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. После этого «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, который приходится племянником чеченскому главе Рамзану Кадырову. В ноябре того же года он попал под санкции США.

В конце того же месяца Danone сообщила о списании российского бизнеса со своего баланса. Сумма обесцененных средств составила примерно €200 млн, еще примерно в €500 млн оценивается неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро.

В марте этого года Путин отменил решение о передаче Росимуществу доли иностранных инвесторов в российском бизнесе Danone. В Кремле это объяснили «целесообразностью».

В феврале Financial Times писала, что Danone продаст активы молочной компании «Вамин», принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров компании Health & Nutrition (переименованная «дочка» Danone в России) после того, как ее возглавил Закриев.

По данным газеты, в письме, направленном на тот момент министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву (с 13 мая — вице-премьер), директор недавно созданной и принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone. Причем 7,7 млрд руб. из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное — на оплату доли Danone в компании.

Мухамадеев заявил, что цена сделки представляет собой 56-процентную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля следующего года, поскольку Health & Nutrition продолжает локализацию производства некоторых ингредиентов, чтобы сохранить «высокое качество продукции, к которому привыкли российские потребители».

В марте «Ведомости» сообщили, что продажа «дочки» Danone согласована, в ней заинтересованы Закриев и «Вамин». По словам одного из собеседников газеты, покупатели собирались заплатить за актив в равных долях, но «на бумаге, т. е. официально, компанию вряд ли разделят пополам».

В числе претендентов на активы Danone в разное время назывались агрохолдинги, например компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и другие, а также арабские и китайские инвестиционные фонды.