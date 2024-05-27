Костин не увидел угрозы «повальной национализации»

Приватизация 1990-х годов хоть и была несправедлива, но по-другому осуществить ее было невозможно, заявил Костин. Он также выступил за сохранение принципов рыночной экономики и отметил, что случаи деприватизации — не массовые

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Отдельные случаи деприватизации в России нельзя трактовать как пересмотр базовых принципов приватизации, чаще всего они связаны с мошенническими или криминальными схемами, заявил в интервью «Фонтанке» глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, приватизация 1990-х годов хоть и была несправедлива, но по-другому осуществить ее в стране «без собственного капитала» было невозможно. При этом сегодня принципы рыночной экономики должны существовать, подчеркнул глава ВТБ.

Отвечая на вопрос, есть ли гарантии того, что через 30 лет государство не повторит историю с «деприватизацией», Костин напомнил, что собственники крупнейших в России предприятий ими по-прежнему владеют. «Мне не известны предприятия, с которыми случились такие коллизии. Но если они есть, то надеюсь, причиной были иные нарушения законов и принципов. Угрозы повальной национализации пока не вижу», — добавил он.

В течение последнего года Генпрокуратура неоднократно инициировала иски о передаче частных промышленных компаний в собственность государства в связи с незаконной приватизацией. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в конце февраля сообщил, что РСПП разработал поправки в законодательство, направленные на защиту добросовестных собственников бизнеса от деприватизации.

Президент Владимир Путин при этом подчеркивал, что о деприватизации или огосударствлении экономики речи не идет. В конце марта он заявил, что работа прокуроров в этом направлении оправдана в тех случаях, когда «активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству». На съезде РСПП президент вновь подчеркнул, что изъятие предприятий происходит только при ущербе безопасности страны.