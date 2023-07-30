Путин заявил, что нет планов расширять список компаний под госуправлением

У России пока нет планов по передаче в государственное управление активов других «недружественных» иностранцев, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции после саммита Россия — Африка.

По словам Путина, «ничего подобного пока не готовится», а предыдущие решения связаны с тем, что «менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции».

Президент заявил, что Россия в целом дружественно настроена к партнерам, которые не хотят уходить из страны и «ни у кого ничего не отбирает». То же касается и «дочек» иностранных банков, добавил Путин. «Тех, кто хочет у нас работать, мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие», — пообещал он.

В апреле Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов. Согласно нему, при конфискации в США и «примкнувших к ним» других государствах имущества России, российских граждан или компаний, связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление Росимуществом.



Под действие указа попали немецкая Uniper и финская Fortum: под внешнее управление отошли принадлежащие им акции «Юнипро» и «Фортума». В середине июля этот список пополнили «Данон Россия» (российская «дочка» Danone) и пивоваренная компания «Балтика».

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