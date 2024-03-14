Кремль объяснил решение по «дочке» Danone

Путин отменил свое решение о передаче Росимуществу долей в российской «дочке» Danone в связи с «целесообразностью», сказал Песков. Он призвал не искать тенденции в этом событии, поскольку каждая ситуация взвешивается отдельно

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Отмена передачи российских активов Danone Росимуществу была вызвана «целесообразностью», иных комментариев не последует, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может, это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение», — сказал Песков.

Доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества по указу президента Владимира Путина прошлым летом. Вслед за этим главой «Данон Россия» назначили зампредседателя правительства Чечни и министра сельского хозяйства республики Якуба Закриева, племянника чеченского лидера Рамзана Кадырова. Он сменил Чарли Каппетти, который с 2017 года был генеральным директором компании.

В конце того же месяца Danone сообщила о списании российского бизнеса со своего баланса. Сумма обесцененных средств составила примерно €200 млн, еще примерно в €500 млн оценивается неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро. В сентябре прошлого года российское юрлицо Danone переименовали в «Эйч энд Эн» (Health and Nutrition).

Путин отменил свое решение спустя восемь месяцев, 13 марта.

Как выяснила Financial Times, Danone после решения президента все еще планировала продать свой бизнес: потенциальным покупателем стала компания «Вамин» из Татарстана. Сумма сделки — 17,7 млрд руб. ($191,5 млн). Из них 7,7 млрд планировали направить на обслуживание долга в России, остальное — на оплату доли Danone. Во внутренней переписке, которую получило издание, было сказано, что это цена с учетом скидки 56% к рыночной стоимости бизнеса.