 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Кремль объяснил решение по «дочке» Danone

Песков: вывод «дочки» Danone из госуправления связан с целесообразностью
Путин отменил свое решение о передаче Росимуществу долей в российской «дочке» Danone в связи с «целесообразностью», сказал Песков. Он призвал не искать тенденции в этом событии, поскольку каждая ситуация взвешивается отдельно
Фото: David Zorrakino / ZUMA / ТАСС
Фото: David Zorrakino / ZUMA / ТАСС

Отмена передачи российских активов Danone Росимуществу была вызвана «целесообразностью», иных комментариев не последует, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может, это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение», — сказал Песков.

Гендиректором «дочки» Danone в России стал глава минсельхоза Чечни
Бизнес
Якуб Закриев

Доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества по указу президента Владимира Путина прошлым летом. Вслед за этим главой «Данон Россия» назначили зампредседателя правительства Чечни и министра сельского хозяйства республики Якуба Закриева, племянника чеченского лидера Рамзана Кадырова. Он сменил Чарли Каппетти, который с 2017 года был генеральным директором компании.

В конце того же месяца Danone сообщила о списании российского бизнеса со своего баланса. Сумма обесцененных средств составила примерно €200 млн, еще примерно в €500 млн оценивается неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро. В сентябре прошлого года российское юрлицо Danone переименовали в «Эйч энд Эн» (Health and Nutrition).

Путин отменил свое решение спустя восемь месяцев, 13 марта.

FT узнала, кому Danone хочет продать российский бизнес
Бизнес
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Читайте на РБК Pro
«Распадская» накопила солидную денежную подушку. Что это даст инвесторам
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Как преодолеть инертность сотрудников и сделать их генераторами перемен
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки

Как выяснила Financial Times, Danone после решения президента все еще планировала продать свой бизнес: потенциальным покупателем стала компания «Вамин» из Татарстана. Сумма сделки — 17,7 млрд руб. ($191,5 млн). Из них 7,7 млрд планировали направить на обслуживание долга в России, остальное — на оплату доли Danone. Во внутренней переписке, которую получило издание, было сказано, что это цена с учетом скидки 56% к рыночной стоимости бизнеса.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков Danone Росимущество
Материалы по теме
Danone списала российские активы на €200 млн
Бизнес
Путин передал Росимуществу доли иностранцев в «Балтике» и «дочке» Danone
Бизнес
ЛУКОЙЛ назвал размер своей доли в «Яндексе» после закрытия сделки
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Лавров предложил импортозаместить гимн студентов «Гаудеамус» Политика, 13:17
Кремль объяснил слова Путина о готовности к ядерной войне Политика, 13:17
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 13:11
Какие драйверы роста для российской экономики становятся сегодня ключевым Отрасли, 13:10
Росгвардия вступила в бой с диверсантами на границе с Украиной Политика, 13:02
В американских штатах Канзас и Миссури выпал «гориллий град» Общество, 13:01
«Распадская» накопила солидную денежную подушку. Что это даст инвесторам Pro, 12:58
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Пашинян заявил о стремлении Армении развивать отношения с ЕС Политика, 12:56
В прокуратуре заявили, что не уверены в экстрадиции Промеса из ОАЭ Спорт, 12:52
Пашинян заявил о наличии политической воли для углубления отношений с ЕС Политика, 12:52
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 12:48
Медведев описал российскую «формулу мира» по Украине Политика, 12:47
Как преодолеть инертность сотрудников и сделать их генераторами перемен Pro, 12:47
Аналитики предупредили о возможности скорого падения курса биткоина Крипто, 12:40