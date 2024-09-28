Болгар рассказала о love story с Дуровым

Болгар опубликовала фото с Дуровым и детьми и рассказала историю их отношений. Она летом сообщила о трех детях от бизнесмена, позже его лишили родительских прав: Дуров, со слов Болгар, не платил алименты и применил насилие к сыну

Фото: из личного архива Ирина Болгар Фото: из личного архива Ирина Болгар Фото: из личного архива Ирина Болгар Фото: из личного архива Ирина Болгар Фото: из личного архива Ирина Болгар Фото: из личного архива Ирина Болгар

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар опубликовала пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с совместными фотографиями с бизнесменом и детьми.

«Эти фотографии были сделаны в 2013–2021 годах, когда мы жили вместе в Санкт-Петербурге и когда мы оставались парой в Швейцарии, Эмиратах, и во время наших путешествий в другие страны», — поясняет женщина.

В подборку входят фотографии с Дуровым и их детьми в домашней обстановке. В публикации Болгар рассказала историю их отношений, назвав ее love story. По ее словам, она познакомилась с Дуровым летом 2012 года в качестве «эксперта по йоге» — девушке позвонил друг и предложил встретиться с бизнесменом. «Даже не знала, как выглядит Дуров, пришлось погуглить его фото», — отмечает Болгар.

Они поддерживали дружеские отношения до конца 2012 года, когда бизнесмен пригласил ее провести отпуск в Дубае с «большой компанией друзей и сотрудников «ВКонтакте» (до 2014 года Дуров владел долей в основанной им соцсети и работал в компании), заявила женщина.

Она отмечает, что с Дуровым они всегда общались на «вы»: «Павел объяснил, что привык так общаться с самыми близкими людьми, привел в пример своего лучшего друга [сооснователя «ВКонтакте», бывшего директора по маркетингу] Михаила Равдоникаса».

В поездке в Дубай их отношения «превратились в романтические», в Санкт-Петербург они вернулись парой и до апреля 2013 года жили в отеле. Затем пара отправилась в Венецию и путешествовала по Европе, параллельно в России завели уголовное дело против Дурова после «инцидента с полицейским», рассказывает Болгар.

В апреле 2013 года водитель Mercedes E350 в Петербурге сбил инспектора ДПС и скрылся с места происшествия (полицейский попал в больницу с ушибами ног и травмой локтя). После этого появились сообщения, что за рулем был Дуров. Пресс-служба «ВКонтакте» эту информацию опровергла, но Дурова вызывали на допрос по уголовному делу как свидетеля. Позднее дело прекратили, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в нем не хватает доказательств.

Летом 2013 года пара вернулась из путешествия и поселилась в съемной квартире в центре Петербурга «с видом на Исаакиевский собор», где прожила до 2017-го, пишет Болгар. За это время родились трое их детей. По словам женщины, Дуров «всегда хотел много детей». «Павел даже настаивал на том, чтобы было больше детей, и в 2021-м, и в 2022-м, незадолго до нашего окончательного расставания. Но это желание уже не было взаимным с моей стороны. Я отказалась», — говорится в публикации.

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня, опубликовав фото в Instagram. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что около 15 лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

В начале августа женщина прислала Forbes копии документов, подтверждающих отцовство Дурова, а также семейную фотографию с дня рождения одного из сыновей, на котором тот присутствовал. Болгар тогда рассказала изданию, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Лея, в 2016-м — сын Даниэль, а в 2017-м — Давид. Болгар жила с детьми в Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай. Однако женщина не смогла получить в ОАЭ вид на жительство и с 2020 года живет с детьми в Швейцарии.

По словам Болгар, Дуров планировал перевезти ее с детьми в Париж в 2018 году и был готов оплачивать аренду дома, но в то же время жить вместе не собирался. В конце августа она заявила, что бизнесмен в конце 2022 года выдвинул ультиматум «с целью принудить» Болгар к переезду в ОАЭ, при этом он «не приглашал» ее «переехать к нему». Женщина утверждает, что Дуров в итоге заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась, прекратил оплачивать счета, в том числе за образование, путешествия и медицинские расходы, а также отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых.

Forbes сообщал, что Дуров стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии после обращения Болгар в суд с двумя исками, один из которых — о физическом насилии — является уголовным. По данным газеты, Дуров платил Болгар €150 тыс. ежемесячно. В первом иске, поданном в марте 2023 года, утверждается, что предприниматель пять раз применил к сыну насилие. Болгар сообщила, что суд в Швейцарии лишил Дурова родительских прав.

В конце августа Дурова задержали в аэропорту Парижа. Бизнесмена подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает Дурова соучастником в распространении наркотиков, детской порнографии, мошенничестве и прочем, сочли французские власти. В связи с этим его внесли в список разыскиваемых лиц в феврале этого года. Защита бизнесмена и администрация мессенджера назвали обвинения абсурдными, отметив, что владелец сервиса не может нести ответственность за действия всех пользователей.

Во Франции Дурова обязали не покидать территорию страны и отмечаться в полиции. На фоне задержания бизнесмен пообещал, что борьба с теми, кто злоупотребляет возможностями мессенджера, будет его личной целью.