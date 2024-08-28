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Задержание Павла Дурова ,  
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Forbes узнал, что мать детей Дурова подала на него в суд в Швейцарии

Forbes: мать троих детей Дурова Ирина Болгар подала на него в швейцарский суд
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Болгар заявила, что Дуров несколько раз применил насилие к одному из своих сыновей, после чего у мальчика обнаружили сотрясение мозга. Впервые о совместных с Дуровым детях женщина объявила в конце июня
Ирина Болгар
Ирина Болгар (Фото: missbolgar / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии, сообщил Forbes со ссылкой на источники. Дело возбудили после обращения Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова.

Болгар, после того как Дуров, по ее версии, перестал платить алименты, подала в один из судов Женевы два иска — об опеке над детьми (гражданский) и о физическом насилии (уголовный). По данным Forbes, Дуров платил ей €150 тыс. ежемесячно. В первом иске, поданном в марте 2023 года, утверждается, что предприниматель пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 год.

Истица настаивает, что эти случаи насилия привели к травмам — у ребенка было сотрясение мозга и нарушение сна. В качестве доказательств Болгар представила сообщения, которыми якобы обменивалась с Дуровым в ноябре 2021 года по поводу состояния здоровья мальчика, а также справку от апреля 2023 года, подтверждающую, что ребенок продолжает страдать от тревожности и бессонницы.

Представитель Дурова отказался от комментариев. Адвокат Болгар подтвердил, что она и трое детей участвуют в гражданском иске, но отказался комментировать уголовную жалобу.

Forbes сообщает, что у редакции есть фотокопии документов и их переводы, в которых указаны полное имя и дата рождения Дурова, включая его место рождения.

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Общество
Павел&nbsp;Дуров

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня, опубликовав фото в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

В начале августа женщина прислала Forbes копии документов, подтверждающих отцовство Дурова, а также семейную фотографию с дня рождения одного из сыновей, на котором тот присутствовал. Болгар рассказала журналу, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году и в период с 2013 по 2017 год у них родились сыновья Даниэль и Давид и дочь Лея. Болгар жила с детьми в Санкт-Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай, однако не смогла получить в ОАЭ вид на жительство. С 2020 года она и дети проживают в Швейцарии.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По версии следствия, он был соучастником незаконной деятельности в мессенджере. Основателю Telegram предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.

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Павел Дуров Швейцария опека домашнее насилие
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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