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Общество ,  
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Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей

Дуров заявил, что 15 лет назад стал донором спермы и теперь у него более ста биологических детей в 12 странах. Бизнесмен решил открыть свой ДНК-код, чтобы им было легче найти друг друга

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что у него более сотни биологических детей в 12 странах. «Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — написал он в телеграм-канале.

По словам бизнесмена, пятнадцать лет назад его друг обратился к нему с просьбой сдать сперму, поскольку у них с женой были проблемы с фертильностью. «Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественного донорского материала» не хватает и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Это прозвучало достаточно безумно, чтобы заставить меня записаться на донорство спермы», — пишет Дуров.

Бизнесмен отметил, что его донорская деятельность помогла более чем сотне пар в 12 странах завести детей, а по крайней мере в одной клинике экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) еще доступна его замороженная сперма для анонимного использования.

«Теперь я планирую открыть свой ДНК-код, чтобы моим биологическим детям было легче находить друг друга. Конечно, есть риски, но я не жалею о том, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в решение этой проблемы. Я также хочу помочь дестигматизировать само понятие донорства спермы и побудить больше здоровых мужчин делать это», — добавил предприниматель.

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Фото:durov / Telegram

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Павел Дуров донорство Дети биологический материал
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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