Болгар заявила, что Дуров планировал перевезти ее и детей в Париж

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар публично рассказала в конце июня, предоставив Forbes подтверждающие документы. Позже она сообщила о лишении бизнесмена родительских прав, а также как тот заблокировал все ее карты

Ирина Болгар (Фото: missbolgar / Instagram)

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала Politico, что в 2018 году бизнесмен планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома почти за 8 млн руб. в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал.

В интервью изданию Болгар сообщила о том, что в ноябре 2018 года она подписала договор об аренде дома в престижном районе Парижа Нёйи-сюр-Сен со стоимостью месячной арендной платы €105 тыс. (около 7,8 млн руб. по курсу на ноябрь 2018 года).

По словам женщины, Дуров подписал нотариально заверенное соглашение, согласно которому он был обязан оплачивать все ее траты на аренду, при этом он «не рассматривал возможность жить в том доме», однако собирался навещать Ирину и их детей. Тем не менее переезд Болгар так и не состоялся — она поменяла свое решение и в последний момент расторгла соглашение, пишет Politico.

Также женщина рассказала, что до 2022 года они с Дуровым продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. Стоимость подходящего им дома партнеры, по словам Болгар, оценивали в €100 млн.

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня, опубликовав фото в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

В начале августа женщина прислала Forbes копии документов, подтверждающих отцовство Дурова, а также семейную фотографию со дня рождения одного из сыновей, на котором тот присутствовал. Болгар рассказала журналу, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году и в период с 2013 по 2017 год у них родились сыновья Даниэль и Давид и дочь Лея. Болгар жила с детьми в Санкт-Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай, однако не смогла получить в ОАЭ вид на жительство. С 2020 года она и дети проживают в Швейцарии.

Болгар, после того как Дуров, по ее версии, перестал платить алименты, подала в один из судов Женевы два иска — об опеке над детьми (гражданский) и о физическом насилии (уголовный). По данным Forbes, Дуров платил ей €150 тыс. ежемесячно. В первом иске, поданном в марте 2023 года, утверждается, что предприниматель пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 год.

29 августа, уже после задержания Дурова во Франции, Болгар сообщила, что суд в Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав после ее обращения. Тогда же она рассказала, что в конце 2022 года бизнесмен выдвинул ультиматум «с целью принудить» Болгар к переезду в ОАЭ, при этом он «не приглашал» ее «переехать к нему». Она пояснила, что к этому моменту их личные отношения фактически прекратились.

С ее слов, Дуров в итоге заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась, прекратил оплачивать счета, в том числе за образование, путешествия и медицинские расходы, а также отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых. «Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — считает Болгар.