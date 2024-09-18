Болгар сочла Telegram совместно нажитым с Дуровым имуществом

Впервые Ирина Болгар рассказала о детях от Павла Дурова в июне и предоставила подтверждающие документы. Позже она сообщила, что бизнесмен заблокировал все ее карты, а теперь назвала Telegram их совместно нажитым имуществом

Ирина Болгар (Фото: missbolgar / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta), что, хотя они с Дуровым никогда не состояли в официальном браке, мессенджер Telegram можно считать их совместно нажитым имуществом.

Болгар заявила, за десять лет в отношениях с Дуровым она имела доступ к пользованию «семейными активами» по договорам, «которые, как оказалось, могут быть нарушены в любой момент». «Я доверяла его [Дурова] обещаниям и заверениям, что для детей будут созданы целевые фонды, которые гарантировали бы их безопасность», — отметила женщина.

Болгар напомнила, что совместно приобретенное имущество, к которому относится Telegram, было зарегистрировано на имя Дурова в рамках обоюдных договоренностей, и отметила, что в некоторых государствах при имущественных спорах незарегистрированные отношения рассматриваются как официальные браки. «В некоторых странах существует возможность признания де-факто брака официальным. В других можно претендовать на долю совместно приобретенного имущества по гражданскому праву», — подчеркнула женщина.

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня, опубликовав фото в Instagram. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей. В начале августа женщина прислала Forbes копии документов, подтверждающих отцовство Дурова. Болгар рассказала журналу, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году и с 2013 по 2017 год у них родились сыновья Даниэль и Давид и дочь Лея. Болгар жила с детьми в Санкт-Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай, однако не смогла получить в ОАЭ вид на жительство. С 2020 года она и дети живут в Швейцарии.

Болгар, после того как Дуров, по ее словам, перестал платить алименты, подала в один из судов Женевы два иска — об опеке над детьми (гражданский) и о физическом насилии (уголовный). По данным Forbes, Дуров платил ей €150 тыс. ежемесячно. В первом иске, поданном в марте 2023 года, утверждается, что предприниматель пять раз применил к сыну насилие.

29 августа, уже после задержания Дурова во Франции, Болгар сообщила, что суд в Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав. По ее словам, в конце 2022 года бизнесмен выдвинул ультиматум «с целью принудить» Болгар к переезду в ОАЭ, но не приглашал ее переехать к нему. Она пояснила, что к этому моменту их личные отношения фактически прекратились.

Дуров в итоге заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась, прекратил оплачивать счета, в том числе за образование, путешествия и медицинские расходы, а также отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых. «Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — считает Болгар.