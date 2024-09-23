Болгар заявила, что брат Дурова перестал ей отвечать
Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что брат бизнесмена Николай Дуров перестал ей отвечать.
«Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что много лет у нас были очень теплые семейные отношения», — написала она на своей странице в Istagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Женщина также опубликовала фотографию, на которой она вместе с братьями Дуровыми и дочерью сидит за столом. «Это фото сделано на Сардинии в нашем любимом отеле, где мы проводили каждое лето», — подписала она снимок.
Болгар отметила, что связи с Павлом Дуровым у нее также нет.
Николай Дуров — старший брат Павла Дурова. Он программист и участвовал в создании соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.
Впервые о совместных с Павлом Дуровым детях Болгар объявила в конце июня в Instagram. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.
В начале августа женщина прислала Forbes копии документов, подтверждающих отцовство Дурова. Болгар рассказала, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году и в период с 2013 по 2017 год у них родились два сына и дочь. С 2020 года она и дети проживают в Швейцарии.
Forbes в конце августа, уже после задержания Дурова по Франции, сообщал, что Болгар подала в один из судов Женевы два иска — об опеке над детьми (гражданский) и о физическом насилии (уголовный) в отношении сына со стороны бизнесмена.
Позднее Болгар заявила, что суд в Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав после ее обращения. Тогда же она рассказала, что в конце 2022 года бизнесмен выдвинул ультиматум «с целью принудить» ее к переезду в ОАЭ. Со слов женщины, Дуров в итоге заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась, прекратил оплачивать счета, в том числе за образование, путешествия и медицинские расходы, а также отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых.
24 августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французские власти предъявили ему обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве в составе организованной группы, а также в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.
Спустя несколько дней бизнесмена отпустили из-под стражи под залог €5 млн. Он должен дважды в неделю отмечаться в полиции и не может покидать Францию.
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