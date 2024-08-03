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Общество ,  
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Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Документы передала Ирина Болгар, родившая от Дурова трех детей. В 2021 году в рейтинг Forbes попали двое других детей бизнесмена. Основатель Telegram говорил, что стал донором спермы и биологическим отцом более 100 детей
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Павел Дуров (Фото: lukomore.org / Global Look Press)

Юристка Ирина Болгар, сообщившая, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, прислала Forbes копии подтверждающих документов: свидетельств о рождении, о признании Дуровым отцовства, нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки и семейную фотографию с дня рождения одного из сыновей, пишет издание.

Подлинность бумаг Forbes подтвердила Александра Вулье из швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT: «На документах был проставлен апостиль, а его ставят только на подлинники».

Болгар рассказала изданию, что познакомилась с Дуровым в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Лея, в 2016-м — сын Даниэль, а в 2017-м — Давид. Болгар жила с детьми в Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай. Женщина не смогла получить в ОАЭ вид на жительство и с 2020-го живет с детьми в Швейцарии, там их документы перевели на французский.

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Общество
Фото:Павел Дуров / Telegram

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня, опубликовав фото в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и является биологическим отцом более чем 100 детей.

В 2021 году Forbes впервые включил двоих детей Дурова — Алину и Михаила 2009 и 2010 годов рождения — в рейтинг богатейших наследников. Их бизнесмену родила его бывшая однокурсница Дарья Бондаренко.

Американский Forbes оценивает состояние Дурова в $15,5 млрд, он находится на 120-м месте в списке богатейших людей мира. В рейтинге Bloomberg основатель Telegram занимает 271-ю строку с состоянием $9,15 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Павел Дуров Дети свидетельство о рождении признание отцовства
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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