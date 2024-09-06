 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Дуров раскрыл «личную цель» по борьбе с преступниками в Telegram

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Telegram неидеален, мессенджер сконцентрируется на борьбе с деятельностью преступников на платформе, пообещал Дуров. Две недели назад его задержали в Париже из-за недостаточной модерации платформы
Фото: Durov / VK
Фото: Durov / VK

Преступники злоупотребляют мессенджером Telegram, их задача облегчилась из-за стремительного увеличения количества пользователей, и противодействие им стало личной целью, заявил основатель платформы Павел Дуров.

«Мы уже начали этот внутренний процесс, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе», — написал он в телеграм-канале.

Telegram контактирует с регуляторами для поиска правильного баланса между приватностью и безопасностью, каждый день удаляется множество вредоносных каналов и публикаций, однако это не значит, что мессенджер идеален, продолжил Дуров. По его словам, власти могут запутаться, куда отправлять запросы, и это следует доработать.

Дуров прокомментировал задержание: «Telegram — не анархический рай»
Технологии и медиа
Фото:Durov / VK

Бизнесмен назвал удивительными задержание и четырехдневный допрос полиции Франции, поскольку в Евросоюзе у мессендежра был свой представитель, а Париж мог разными способами связаться с Дуровым напрямую — например, через консульство в Дубае, где он часто бывал.

Основатель Telegram назвал ошибкой преследование главы платформы за действия третьих лиц на ней: «Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами».

Дурова задержали около двух недель в аэропорту Парижа. Его подозревают в недостаточной модерации Telegram. По версии жандармерии, это и отказ от сотрудничества делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений. Дурова затем отпустили под залог в €5 млн и обязательства дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Российский президент Владимир Путин рассказал об отсутствии претензий к Дурову, но отметил: они были у «многих стран», поскольку Telegram используют «люди и структуры, которые могут наносить ущерб своей деятельностью». «Но ведь этим грешат все платформы такого рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и с другими так поступать», — сказал политик. Решение французских властей Путин назвал непонятным, поскольку оно «носит избирательный характер».

Французский президент Эмманюэль Макрон отказался считать задержание Дурова политическим.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Павел Дуров Telegram
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Дуров заявил о создании канала связи с Францией для борьбы с терроризмом
Политика
В ООН обеспокоены нарушением прав человека в деле Павла Дурова во Франции
Политика
Liberation узнала о связях Дурова с контрразведкой Франции
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Дуров раскрыл «личную цель» по борьбе с преступниками в TelegramТехнологии и медиа, 00:45
Дуров заявил о создании канала связи с Францией для борьбы с терроризмомПолитика, 00:28
Байден перепутал Южную Корею с СевернойПолитика, 00:11
Две индийские компании попали под санкции США за связи с «Арктик СПГ-2»Политика, 00:09
Москва решила расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХБизнес, 00:01
Дуров прокомментировал задержание: «Telegram — не анархический рай»Технологии и медиа, 05 сен, 23:54
Актер Пашутин опроверг данные о конфискации его финской квартирыОбщество, 05 сен, 23:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КГБ Белоруссии обвинило японца в агентурной деятельностиПолитика, 05 сен, 23:34
В Польше не нашли прилетевший с Украины дрон, который искали 10 днейПолитика, 05 сен, 23:27
Суд наложил обеспечительные меры на акции РайффайзенбанкаФинансы, 05 сен, 23:06
Финская полиция отвергла причастность к плану закрыть русскую школуОбщество, 05 сен, 23:01
Криштиану Роналду первым в истории забил 900 головСпорт, 05 сен, 22:51
США обвинили россиян в атаке на Киев и НАТО кибероружием «Шепчущие врата»Политика, 05 сен, 22:49
Макгрегор заявил о планах баллотироваться на пост президента ИрландииСпорт, 05 сен, 22:45