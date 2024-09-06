Дуров раскрыл «личную цель» по борьбе с преступниками в Telegram

Telegram неидеален, мессенджер сконцентрируется на борьбе с деятельностью преступников на платформе, пообещал Дуров. Две недели назад его задержали в Париже из-за недостаточной модерации платформы

Фото: Durov / VK

Преступники злоупотребляют мессенджером Telegram, их задача облегчилась из-за стремительного увеличения количества пользователей, и противодействие им стало личной целью, заявил основатель платформы Павел Дуров.

«Мы уже начали этот внутренний процесс, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе», — написал он в телеграм-канале.

Telegram контактирует с регуляторами для поиска правильного баланса между приватностью и безопасностью, каждый день удаляется множество вредоносных каналов и публикаций, однако это не значит, что мессенджер идеален, продолжил Дуров. По его словам, власти могут запутаться, куда отправлять запросы, и это следует доработать.

Бизнесмен назвал удивительными задержание и четырехдневный допрос полиции Франции, поскольку в Евросоюзе у мессендежра был свой представитель, а Париж мог разными способами связаться с Дуровым напрямую — например, через консульство в Дубае, где он часто бывал.

Основатель Telegram назвал ошибкой преследование главы платформы за действия третьих лиц на ней: «Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами».

Дурова задержали около двух недель в аэропорту Парижа. Его подозревают в недостаточной модерации Telegram. По версии жандармерии, это и отказ от сотрудничества делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений. Дурова затем отпустили под залог в €5 млн и обязательства дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Российский президент Владимир Путин рассказал об отсутствии претензий к Дурову, но отметил: они были у «многих стран», поскольку Telegram используют «люди и структуры, которые могут наносить ущерб своей деятельностью». «Но ведь этим грешат все платформы такого рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и с другими так поступать», — сказал политик. Решение французских властей Путин назвал непонятным, поскольку оно «носит избирательный характер».

Французский президент Эмманюэль Макрон отказался считать задержание Дурова политическим.