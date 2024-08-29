Мать детей Дурова сообщила о лишении его родительских прав в Швейцарии

Ирина Болгар заявила, что Дуров вынуждал ее переехать в ОАЭ, а после заблокировал доступ к картам, не оплачивал счета и не дал согласия на продление иммиграционных документов детям в Швейцарии, поэтому она решила обратиться в суд

Ирина Болгар (Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ))

Суд в Швейцарии лишил основателя Telegram Павла Дурова родительских прав после обращения матери троих его детей Ирины Болгар. Об этом она рассказала на своей странице в Intagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

По словам женщины, которая называет себя матерью троих детей Дурова, в конце 2022 года бизнесмен выдвинул ультиматум «с целью принудить» Болгар к переезду в ОАЭ, при этом он «не приглашал» ее «переехать к нему». Она пояснила, что к этому моменту их личные отношения фактически прекратились.

С ее слов, Дуров в итоге заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась, прекратил оплачивать счета, в том числе за образование, путешествия и медицинские расходы, а также отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых. «Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — считает Болгар.

Она сообщила, что решила обратиться в суд. «Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — сообщила женщина.

Forbes ранее сообщал, что Дуров стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии после обращения Болгар в суд с двумя исками, один из которых — о физическом насилии — является уголовным. Женщина на своей странице в Instagram написала, что по законам Швейцарии не может комментировать материалы уголовных дел.

По данным AFP, Дуров, задержанный в Париже из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и по другим обвинениям (28 августа его отпустили под судебный надзор и запретили покидать страну), является фигурантом еще одного расследования. Речь, по данным агентства, идет о «серьезном насилии» в отношении одного из детей предпринимателя 2017 года, который учился в Париже. Как писала Le Parisien, сейчас мальчик живет с матерью в Швейцарии, именно она подала жалобу.