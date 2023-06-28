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«Суперъяхта Мордашова» вернулась в Россию

Связанная с Алексеем Мордашовым яхта Nord пришвартовалась в порту Владивостока
142-метровая суперъхта Nord, предположительно принадлежащая Алексею Мордашову, с весны 2022 года несколько раз заходила в порт Владивостока. В октябре на судне отключили транспондер, и до июня ее местонахождение было неизвестно

Владивосток, Россия Владивосток, Россия Фото:Carl Groll / imago / Global Look Press Гамбург, Германия Владивосток, Россия Фото:Carl Groll / imago / Global Look Press Майорка, Испания

Утром 28 июня яхта Nord, которая, предположительно, принадлежит основному акционеру «Северстали» Алексею Мордашову, прибыла в порт Владивостока, передают ТАСС и VladNews. Судно пришвартовалось к причалу Морского вокзала.

О том, что владельцем яхты является Мордашов, сообщали СМИ, в том числе Forbes; это подтверждал источник РБК, близкий к бизнесмену. Судно с октября прошлого года ходило с выключенным транспондером. Данные о своем местонахождении яхта начала передавать с 12 июня — тогда стало известно, что Nord находится в Индийском океане, неподалеку от берегов Индонезии. По данным Bloomberg, яхта направлялась в южнокорейский Пусан. 25 июня капитан указал портом назначения Владивосток.

Впервые Nord заметили в порту Владивостока в марте 2022 года. Затем судно несколько раз покидало Приморье и снова возвращалось, передает VladNews. Последним известным местом назначения яхты до выключения транспондера был Кейптаун, но мэр города Джеордин Хилл-Льюис попросил власти ЮАР запретить судну заходить в порт.

Nord была построена на немецкой верфи Lurssen, ее спустили на воду в 2021 году. Длина судна составляет 142 м, ширина — более 22 м. По оценке портала SuperYachtTimes, это седьмая по величине яхта Lurssen и 16-я в списке самых больших яхт мира. Ее стоимость, по данным SuperYachtFan, составляет $500 млн. Ранее судно ходило под флагом Каймановых островов, а с лета 2022-го — под российским.

Мордашов попал под санкции Евросоюза и США из-за военных действий на Украине. Бизнесмен оспаривал ограничения в суде, назвав меры незаконными и несправедливыми. Он подчеркивал, что «далек от политики» и не имеет отношения «к возникновению нынешней геополитической напряженности». В декабре Мордашов оценил потери «Северстали» из-за блокировки счетов и складов в результате санкций в $400 млн. Состояние самого бизнесмена и его семьи, по данным Forbes, составляет $20,9 млрд, он занимает пятое место в рейтинге российских миллиардеров.

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В марте 2022 года La Repubblica писала о конфискации в итальянском городе Империя другой яхты, предположительно принадлежащей Мордашову, — Lady M. Длина судна составляет 65 м, оно было спущено на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson. По данным Corriere della Sera, бизнесмен обжаловал это решение.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Мордашов «Северсталь» яхта Владивосток
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