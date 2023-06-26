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«Яхта Мордашова» направилась во Владивосток

Bloomberg: связанная с бизнесменом Мордашовым яхта направляется во Владивосток
Яхта Nord, которая, вероятно, принадлежит попавшему под санкции акционеру «Северстали» Мордашову, идет во Владивосток. Судно восемь месяцев не включало транспондер, а в июне подало сигнал из Индийского океана
Яхта Nord
Яхта Nord (Фото: Carl Groll / IMAGO / Global Look Press)

Яхта Nord, которая, возможно, принадлежит российскому бизнесмену Алексею Мордашову (пятое место в российском рейтинге Forbes, состояние почти $21 млрд, владелец «Северстали»), направляется во Владивосток спустя более чем год плавания, пишет Bloomberg. Источник, близкий к Мордашову, подтвердил РБК, что судно принадлежит ему.

Яхта выключила свой транспондер 26 октября прошлого года, до 12 июня ее местонахождение было неизвестно. В тот день она подала сигнал вблизи Индонезии в Индийском океане, а 25 июня капитан указал портом назначения Владивосток. Nord уже находится в Японском море.

Яхту Nord стоимостью $500 млн построили на немецкой верфи Lurssen и спустили на воду в 2021 году. Ее длина — 142 м, ширина — более 22 м. Nord — восьмая по величине яхта Lurssen и 15-я среди самых больших в мире, пишет SuperYachtTimes. По данным Bloomberg, на ее борту 20 роскошных кают и две вертолетные площадки.

Последним известным местом назначения яхты до выключения транспондера был Кейптаун, но власти города запретили ей входить в порт. До этого Nord стояла в Гонконге, где не увидели оснований для задержания судна и других российских активов. Гонконг отказался исполнять санкции, введенные кем-либо, кроме ООН.

Мордашов находится под ограничениями и ЕС, и США начиная с прошлого года. Комментируя включение в европейский санкционный список, бизнесмен отметил, что «далек от политики», не имеет «никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности» и потому не понимает, почему против него ввели санкции.

Среди последствий попадания в санкционные списки для российских бизнесменов — задержание за рубежом предположительно принадлежащих им яхт. В числе таких судов — яхта Dilbar, которую власти Германии связывали с Алишером Усмановым (восьмое место в российском рейтинге Forbes, состояние по его данным, $14,4 млрд, среди активов — «Металлоинвест» и «МегаФон»); яхта Tango, принадлежащая, как считают США, Виктору Вексельбергу (состояние $6,8 млрд по версии Forbes, один из активов — UC Rusal) и другие.

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