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Минфин США включил в санкционный список Мордашова и Нисанова

В санкционный список также внесли компании Мордашова «Северсталь» и «Севергрупп». Под ограничения попали министры и вице-премьер Григоренко, виолончелист Ролдугин
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список россиян, в него вошли бизнесмены Алексей Мордашов и «Северсталь», которой он владеет, и Год Нисанов («Киевская площадь»).

Помимо самого Мордашова ограничения ввели против Марины Мордашовой, детей бизнесмена Кирилла и Никиты. Также в список внесли его компанию «Севергрупп», которая управляет остальными активами бизнесмена, и Nordgold, контрольную долю в которой владелец «Северстали» ранее передал Марине Мордашовой. При этом Минфин США выпустил генеральные лицензии, по которым операции с «Северсталью» можно вести до 31 августа, с Nordgold — до 1 июля.

Также под санкции попали вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр строительства Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, официальный представитель МИДа Мария Захарова и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Мордашов оспорил в суде ЕС решение о введении против него санкций
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Алексей Мордашов

Ограничения ввели против виолончелиста Сергея Ролдугина и его жены, певицы Елены Миртовой.

Они попали в список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

В пресс-службе ОАК, отвечая на вопрос, как Слюсарь относится к включению в санкционный список, заявили РБК: «Никак. Продолжает работать».

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РБК направил запросы представителям «Северстали» и Nordgold, в пресс-службу Минтранса.

Forbes оценивает состояние Мордашова и его семьи в $13,2 млрд, Нисанова — в $1,3 млрд.

ЕС ввел санкции против Мордашова в конце февраля. В Брюсселе тогда объяснили ограничения его «выгодой от связей с российским руководством», а также долей его компании в банке «Россия», работающем в Крыму, и Национальной медиа группе, куда входят российские «Первый канал», РЕН ТВ и другие. Мордашов, комментируя санкции, указал, что далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для своих компаний. «Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции», — говорил бизнесмен. Он оспорил введение санкций в суде Люксембурга. В мае Мордашов вышел из капитала Национальной медиа группы.

После введения ограничений «Северсталь» прекратила экспорт продукции в ЕС. Компания также не смогла выплатить купон по облигациям на $12,6 млн, так как подразделение Citibank в Нью-Йорке отказалось проводить платеж.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Надежда Синцова, Артём Кореняко
Алексей Мордашов «Северсталь» «Севергрупп» Год Нисанов
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