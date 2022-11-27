В Германии допустили перенос бизнеса в другие страны из-за энергокризиса

Немецкие промышленники считают, что высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят большой удар по бизнесу в стране, риски выросли также на фоне конфликта на Украине и нарушения цепочек поставок

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства в другие страны на фоне энергетического кризиса, сказала газете Die Welt генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Таня Гённер.

«Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьезный удар по Германии и ложатся тяжелым бременем на наши компании по сравнению с другими странами мира. Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс», — отметила Гённер (цитата по ТАСС).

Die Welt в качестве причины такого непростого положения немецких компаний называет высокие цены на энергоносители. Цены возросли из-за конфликта на Украине, нарушения цепочек поставок, а также коронавирусных ограничений в Китае.

Решения правительства США по борьбе с инфляцией, которые, в частности, предусматривают миллиардные субсидии на развитие новых технологий и американской промышленности, рассматриваются как еще один крупный риск.

После начала российской военной операции на Украине Запад расширил санкции в энергетической сфере, что привело к резкому сокращению поставок в Европу газа из России (по данным МВФ, к октябрю они снизились на 80% по сравнению с прошлым годом). Министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее говорил, что сейчас Европа находится в состоянии энергетической войны.

Ситуация ухудшилась после того, как в конце сентября были выявлены утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Сейсмологи Дании и Швеции говорили, что перед появлением утечек они зафиксировали мощные подводные взрывы. В НАТО считают, что повреждение труб газопроводов стало следствием преднамеренной диверсии. В Кремле назвали произошедшее террористическим актом на «государственном уровне».

В сентябре Politico сообщала, что Еврокомиссия рассматривает план по борьбе с энергетическим кризисом, который включает введение потолка цен на газ, налоги для компаний, использующих ископаемое топливо, поддержку коммунальщиков, а также ограничение доходов производителей недорогой электроэнергии. В октябре Bloomberg сообщил, что страны ЕС пока отложили решение о предельной цене на газ из-за разногласий.