Захарова обвинила лидеров стран Европы в энергетическом кризисе

Европейские лидеры своей политикой сами подтолкнули Евросоюз к энергетическому кризису. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они (европейские лидеры. — РБК) пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — сказала она.

При этом, считает Захарова, европейским лидерам удалось убедить своих граждан в том, что «энергетический кризис в их же интересах».

Представитель МИД также сказала, что европейские страны «хорошо поработали» в истории со взрывом на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». «Речь идет о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, <...> это зона их ответственности», — уточнила Захарова.

После начала российской военной операции на Украине Запад расширил санкции в энергетической сфере, что привело к резкому сокращению поставок в Европу газа из России (по данным МВФ, к октябрю они снизились на 80% по сравнению с прошлым годом).

В сентябре Politico сообщала, что Еврокомиссия рассматривает план по борьбе с энергетическим кризисом, который включает введение потолка цен на газ, налоги для компаний, использующих ископаемое топливо, поддержку коммунальщиков, а также ограничение доходов производителей недорогой электроэнергии. В октябре Bloomberg сообщил, что страны ЕС пока отложили решение о предельной цене на газ из-за разногласий.