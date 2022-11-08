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В МИД сочли, что ЕС променял энергетическую свободу на зависимость от США

Замглавы МИД России Грушко: ЕС променял энергетическую свободу на зависимость от США

Западная Европа променяла свою энергетическую свободу на энергетическую зависимость от США, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Видео интервью опубликовано в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Западная Европа вдруг решила совершить энергетическое самоубийство, и последним актом этой энергетической эвтаназии стала абсолютно безучастная реакция на атаку, которая была предпринята против «Северного потока», — сказал Грушко.

Он отметил, что сообщение бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс «It's done» («сделано») могло относиться не к газопроводу, а означать, что «покончено с энергетической самостоятельностью Европы».

«Если говорить серьезно, мы видим, что Западная Европа променяла свою энергетическую свободу на энергетическую зависимость от США», — добавил замглавы российского МИДа.

В начале ноября основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком написал в «Твиттере», что Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «it's done» («сделано») спустя минуту после подрыва газопроводов «Северный поток». Незадолго до этого газета Daily Mail писала, что телефон Трасс был взломан, из-за чего все переписки попали в интернет.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В исключительных экономических зонах Швеции и Дании было зафиксировано несколько утечек. Разрушения обнаружены на обеих нитках первого и на одной — второго трубопровода. Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия.

Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов». В российском Минобороны утверждали, что в реализации взрывов на «Северных потоках» участвовали британские ВМС. В Минобороны Великобритании назвали обвинения «ложными заявлениями эпического масштаба» и выдумкой.

Теги
Александр Грушко МИД Евросоюз США энергоресурсы
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