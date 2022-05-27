Стали известны варианты нового названия ресторанов «Макдоналдс» в России

Новая сеть, работавшая ранее в России под брендом «Макдоналдс», выбрала несколько названий-кандидатов для будущих ресторанов. В компании РБК заявили, что выберут одно из них

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Новая сеть ресторанов быстрого питания, создаваемая на базе прекратившего работу в России «Макдоналдса», определила несколько возможных названий для будущей сети, сообщили РБК в пресс-службе «Макдоналдса».

«На данный момент мы ведем работу по созданию нового бренда и уже отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных названий будет выбрано одно», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство «Москва» нашло четыре возможных названия в материалах Роспатента — ООО «Макдоналдс» зарегистрировало товарные знаки «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». При этом источник сообщил «Москве», что компания выбирает из пяти названий.

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«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на «Макдоналдс». Скорее всего, будет выбрано схожее по звучанию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал собеседник агентства.

При этом несколько предложенных ранее вариантов будущего названия в компании отвергли, так как правами на них уже обладают другие юрлица. Пять вариантов были выбраны специально, чтобы избежать «патентного троллинга».

«Известия», в свою очередь, писали, что пятым названием-кандидатом является написанная латинскими буквами аббревиатура Mс, при этом M может остаться выполненной в фирменном стиле «Макдоналдса». По словам источника издания, в разработке проекта принимала участие материнская компания. Также собеседник добавил, что меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд «могут быть максимально приближены к классическому меню «Макдоналдса».

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При этом, по данным источника «Известий», у американской компании есть опцион, по которому через несколько лет она сможет выкупить свои активы обратно. «Около 600 ресторанов «Макдоналдс» перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в Россию», — цитируют «Известия» слова источника.

«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России 16 мая. В компании назвали присутствие в стране нецелесообразным и не соответствующим ценностям компании на фоне гуманитарного кризиса, вызванного событиями на Украине, и «ускорения неопределенности в бизнес-среде». Тогда же компания сообщила, что намерена продать бизнес «местному покупателю».

19 мая стало известно, что сеть купит сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири по франшизе. По условиям сделки Говор купит «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом». Сотрудники «Макдоналдса» продолжат работу на текущих условиях в течение двух лет, сообщала пресс-служба компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 мая заявил, что столичное правительство поддержит возобновление работы сети, и рассказал, что 95% всех продуктов, которые использовались в ресторанах, были российскими. «Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу», — сказал Собянин.

Ранее ТАСС и «Москва 24» со ссылкой на источники сообщили, что ресторан «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве откроется под новым названием 12 июня, в День России. Ресторан на Пушкинской является старейшим для сети в России, он был открыт еще в СССР в 1990 году.

В пресс-службе сети агентству «РИА Новости» подтвердили, что стремятся открыть рестораны 12 июня, однако точный график открытия станет известен позднее.