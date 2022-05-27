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Стали известны варианты нового названия ресторанов «Макдоналдс» в России

Новая сеть, работавшая ранее в России под брендом «Макдоналдс», выбрала несколько названий-кандидатов для будущих ресторанов. В компании РБК заявили, что выберут одно из них
McDonald's MCD $248,82 +0,5% Купить
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Новая сеть ресторанов быстрого питания, создаваемая на базе прекратившего работу в России «Макдоналдса», определила несколько возможных названий для будущей сети, сообщили РБК в пресс-службе «Макдоналдса».

«На данный момент мы ведем работу по созданию нового бренда и уже отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных названий будет выбрано одно», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство «Москва» нашло четыре возможных названия в материалах Роспатента — ООО «Макдоналдс» зарегистрировало товарные знаки «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». При этом источник сообщил «Москве», что компания выбирает из пяти названий.

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«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на «Макдоналдс». Скорее всего, будет выбрано схожее по звучанию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал собеседник агентства.

При этом несколько предложенных ранее вариантов будущего названия в компании отвергли, так как правами на них уже обладают другие юрлица. Пять вариантов были выбраны специально, чтобы избежать «патентного троллинга».

«Известия», в свою очередь, писали, что пятым названием-кандидатом является написанная латинскими буквами аббревиатура Mс, при этом M может остаться выполненной в фирменном стиле «Макдоналдса». По словам источника издания, в разработке проекта принимала участие материнская компания. Также собеседник добавил, что меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд «могут быть максимально приближены к классическому меню «Макдоналдса».

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Воробьев рассказал о «точечной» замене ингредиентов блюд «Макдоналдса»
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

При этом, по данным источника «Известий», у американской компании есть опцион, по которому через несколько лет она сможет выкупить свои активы обратно. «Около 600 ресторанов «Макдоналдс» перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в Россию», — цитируют «Известия» слова источника.

«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России 16 мая. В компании назвали присутствие в стране нецелесообразным и не соответствующим ценностям компании на фоне гуманитарного кризиса, вызванного событиями на Украине, и «ускорения неопределенности в бизнес-среде». Тогда же компания сообщила, что намерена продать бизнес «местному покупателю».

Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса»
Бизнес
Александр Говор (третий слева)

19 мая стало известно, что сеть купит сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири по франшизе. По условиям сделки Говор купит «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом». Сотрудники «Макдоналдса» продолжат работу на текущих условиях в течение двух лет, сообщала пресс-служба компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 мая заявил, что столичное правительство поддержит возобновление работы сети, и рассказал, что 95% всех продуктов, которые использовались в ресторанах, были российскими. «Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу», — сказал Собянин.

Из 1990-го в 2022-й: история «Макдоналдса» на Пушкинской в двух фото
Фотогалерея 

Ранее ТАСС и «Москва 24» со ссылкой на источники сообщили, что ресторан «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве откроется под новым названием 12 июня, в День России. Ресторан на Пушкинской является старейшим для сети в России, он был открыт еще в СССР в 1990 году.

В пресс-службе сети агентству «РИА Новости» подтвердили, что стремятся открыть рестораны 12 июня, однако точный график открытия станет известен позднее.

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Теги
Анна Захарова, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
McDonald`s сеть ресторанов быстрого питания название замена список
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