Из 1990-го в 2022-й: история «Макдоналдса» на Пушкинской в четырех фото

12 июня на Пушкинской в Москве открылся первый ресторан «Вкусно и точка» — новой сети на базе «Макдоналдса». Он расположен в том же здании, где в 1990 году заработал первый в СССР «Макдоналдс». Компания закрыла свои заведения в России 14 марта, назвав это временной мерой, а два месяца спустя объявила об окончательном уходе из России. Краткая история «Макдоналдса» в стране — в четырех фотографиях