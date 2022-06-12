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Из 1990-го в 2022-й: история «Макдоналдса» на Пушкинской в четырех фото
12 июня на Пушкинской в Москве открылся первый ресторан «Вкусно и точка» — новой сети на базе «Макдоналдса». Он расположен в том же здании, где в 1990 году заработал первый в СССР «Макдоналдс». Компания закрыла свои заведения в России 14 марта, назвав это временной мерой, а два месяца спустя объявила об окончательном уходе из России. Краткая история «Макдоналдса» в стране — в четырех фотографиях
31 января 1990 года, очередь в первый «Макдоналдс» в СССР в день открытия
13 марта 2022 года, последний день работы «Макдоналдса» на Пушкинской перед закрытием
15 марта 2022 года
12 июня 2022 года, открытие первого ресторана «Вкусно и точка». Новые владельцы сохранили поставщиков, в меню бургеры и закуски, но уже без «БигМака».