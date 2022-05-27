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Воробьев рассказал о «точечной» замене ингредиентов блюд «Макдоналдс»

Меню сети быстрого питания после открытия под новым названием и перехода под контроль российских инвесторов сохранится на 95%, рассказал РБК губернатор Подмосковья, где у McDonald's было около 140 точек
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, что рестораны американской МcDonald's, выкупленные сооснователем «НефтеХимСервиса» Александром Говором, откроются в середине июня и сохранят большую часть своего прежнего ассортимента.

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки, — пояснил он. — За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом». По словам губернатора, все сырье для ресторанов и так было российским, однако некоторым ингредиентам все же пришлось искать «точечную» замену. «Все, что нужно, уже нашли», — заключил он.

Андрей Воробьев — РБК: «Я не верю, что дойдет до национализации»
Политика
Андрей Воробьев

Фастфуд-сеть в России сменит название, но сохранит 95% меню, рассказал Воробьев. По его словам, весь персонал McDonald's в Подмосковье — 10 тыс. сотрудников ресторанов и 15 тыс. человек, работающих у поставщиков — останется работать, а все поставщики ресторана, в том числе из Подмосковья, сохранят контракты.

«У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка из Ивантеевки, 80% сыра и 100% молочных смесей — из Раменского, 60% салатов и овощей — из «Белой дачи» в Котельниках, — сообщил Воробьев. — И так по большинству направлений — топпинги, сиропы, панировка, сахар — все, если не производится у нас в Подмосковье, то по меньшей мере привозится компаниями, зарегистрированными у нас».

Раньше у компании были планы по расширению, отметил губернатор. «Они есть, это следующий этап», — пояснил он.

Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса»
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Ранее ТАСС сообщил, что центральный ресторан бывшей сети Макдоналдс на Пушкинской откроется в День России — 12 июня. Пока неясно, ни каким будет новое название сети, ни откроются ли другие ее рестораны. До этого «Известия» со ссылкой на источник писали, что новым названием «Макдоналдса» станет «Mc», причем буква «M» в новом названии может остаться фирменной. Однако гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев опроверг эту информацию и заявил, что желтой буквы «М» в названии бренда не будет, а вывески с логотипом планируется демонтировать.

Американская сеть «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России 16 мая, свое решение в компании объяснили тем, что владение бизнесом в стране стало нецелесообразным и «не соответствует ценностям» компании на фоне гуманитарного кризиса, вызванного событиями на Украине и «ускорением неопределенности в бизнес-среде». Представители сети заявляли о намерении продать бизнес «местному покупателю». Позже стало известно, что его купит сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири по франшизе.

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Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Макдоналдс Андрей Воробьев фастфуд Московская область
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