Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса»
В четверг, 19 мая, американская корпорация «Макдоналдс» назвала покупателя своего российского бизнеса — им стал Александр Говор, один из трех местных партнеров, чья компания «Гид» открывала по франшизе рестораны «Макдоналдс» в Сибири. По условиям сделки, Говор покупает «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом».
Сотрудники ресторанов «Макдоналдс» должны будут продолжать работу на текущих условиях в течение двух лет, сообщила пресс-служба компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.
«Макдоналдс» приостановил работу 850 ресторанов в России в начале марта. В середине мая «Макдоналдс» объявил, что принял решение окончательно уйти с российского рынка, так как дальнейшее владение бизнесом в России «более нецелесообразно и не соответствует ценностям» компании.
Что известно о новом собственнике ресторанов «Макдоналдс» — в обзоре РБК.
Заслуженный шахтер
Александр Говор — бизнесмен родом из Новокузнецка, родился в 1960 году в поселке Точилино. В 1978 году окончил Кузнецкий металлургический техникум и начал работать подручным сталевара мартеновской печи на Кузнецком металлургическом комбинате, сообщалось на сайте проекта «400 знаменитых новокузнечан».
В 1979 году Говор был призван в армию и служил в пограничных войсках на китайской границе. После демобилизации пошел работать шахтером, начинал работу на шахте «Юбилейная» подземным горнорабочим. К 1997 году стал гендиректором «Юбилейной», позднее руководил еще несколькими шахтами: «Есаульской», «Кушеяковской» и «Новокузнецкой».
Говор — заслуженный шахтер, имеет звания «Почетный работник угольной промышленности РФ» и «Заслуженный шахтер Кузбасса», кавалер знака «Шахтерская слава», был награжден золотыми знаками «Шахтерская доблесть» и «Горняк России».
Инвестор в нефтянку
В 2007 году Говор вместе со своим другом и партнером Юрием Кушнеровым занялся строительством крупного инвестиционного проекта на севере Кемеровской области — Яйского нефтеперерабатывающего завода. Строительство вела компания «НефтеХимСервис», сооснователем которой является Говор.
В 2021 году выручка АО «НефтеХимСервис», по данным системы СПАРК, составила 97,5 млрд руб., чистая прибыль — 483 млн руб. Учредители компании в ЕГРЮЛ не раскрываются, но, по данным «Интерфакса», Говор владеет 50% АО «НефтеХимСервис».
Ресторатор и девелопер
С 2015 года Говор занялся ресторанным бизнесом и стал партнером «Макдоналдса». Учрежденная им компания «Гид» открывала в Сибири рестораны под брендом американской компании на правах франшизы.
На текущий момент в Сибири работают 25 ресторанов «Макдоналдс», открытых компанией «Гид». Выручка этой компании в 2021 году составила 2 млрд руб., чистый убыток — 12,4 млн руб.
Помимо этого, Говор является бывшим владельцем девелоперской компании «Инрусинвест» и входит в ее совет директоров. Среди проектов компании — отель Park Inn by Radisson и сеть частных клиник Grand Medica в Новокузнецке.
Меценат и коллекционер
В Кузбассе Говора знают и как мецената: с его помощью были построены храмы в селах Красулино и Костёнково, а также часовня на бульваре Героев в Новокузнецке.
В июне 2019 года Говор принял участие в ралли Пекин — Париж в качестве пилота на автомобиле «Жигули» ВАЗ-2103 из коллекции созданного при его участии музея техники «Ретропарк».
Отец депутата
Сын Александра Говора Роман — депутат законодательного собрания Кемеровской области от фракции «Единая Россия». Роман Говор состоит в комитете по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, а также в комитете по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов. Помимо этого, Говор-младший продолжает, как указывал Forbes, управлять компаниями в различных отраслях: он является гендиректором специализирующейся на гостиничном бизнесе компании «Отель управления» в Кемеровской области, гендиректором лечебно-диагностического центра «Стоматологическая клиника Эксима 2» в Новосибирской области, входит в совет директоров компании «Инрусинвест» и клиник ООО «Гранд Медика».
В рейтинге богатейших госслужащих и депутатов России за 2019 год по версии Forbes Роман Говор занимал 78-е место, суммарный доход его семьи оценивался в 191,6 млн руб. За 2021 год депутат задекларировал доход в размере 47,1 млн руб., его супруга — 1,2 млн руб.