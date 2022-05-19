Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 15:56
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 21:39
Небензя заподозрил ЕС в накоплении зерна вместо экспорта бедным странам Политика, 21:37
Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» Спорт, 21:36
Входящий в Turkish Airlines лоукостер начал полеты в Домодедово Бизнес, 21:31
ЦБ зафиксировал рост числа переводов мошенникам Общество, 21:13
Вадим Шипачев получил приз самому ценному игроку сезона КХЛ Спорт, 21:13
В Москве арестовали экс-директора разработчика ракетных двигателей Общество, 21:07
Форварда «Авангарда» признали лучшим новичком сезона КХЛ Спорт, 21:04
Макрон не исключил распространения конфликта на Украине на Молдавию Политика, 21:01
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 20:36
В «Уралочке» отреагировали на отказ Воронкова от извинений за расизм Спорт, 20:25
Умер написавший музыку к «Бегущему по лезвию» композитор Вангелис Общество, 20:25
Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса» Бизнес, 20:18
«Инфляция становится неудержимой». Эксперт допустил обвал рынка на 20% Инвестиции, 20:11
Война санкций ,  
0 

Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса»

Российские рестораны «Макдоналдс» сменят вывеску и перейдут в управление бизнесмену из Кузбасса Александру Говору. РБК собрал пять фактов про нового владельца самой известной сети общепита
McDonald's MCD $229,5 -0,32% Купить
Александр Говор (третий слева)
Александр Говор (третий слева) (Фото: mcdonaldsrussia / VK)

В четверг, 19 мая, американская корпорация «Макдоналдс» назвала покупателя своего российского бизнеса — им стал Александр Говор, один из трех местных партнеров, чья компания «Гид» открывала по франшизе рестораны «Макдоналдс» в Сибири. По условиям сделки, Говор покупает «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом».

Сотрудники ресторанов «Макдоналдс» должны будут продолжать работу на текущих условиях в течение двух лет, сообщила пресс-служба компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.

«Макдоналдс» назвал покупателя бизнеса в России
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Макдоналдс» приостановил работу 850 ресторанов в России в начале марта. В середине мая «Макдоналдс» объявил, что принял решение окончательно уйти с российского рынка, так как дальнейшее владение бизнесом в России «более нецелесообразно и не соответствует ценностям» компании.

Что известно о новом собственнике ресторанов «Макдоналдс» — в обзоре РБК.

Заслуженный шахтер

Александр Говор — бизнесмен родом из Новокузнецка, родился в 1960 году в поселке Точилино. В 1978 году окончил Кузнецкий металлургический техникум и начал работать подручным сталевара мартеновской печи на Кузнецком металлургическом комбинате, сообщалось на сайте проекта «400 знаменитых новокузнечан».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио
Прогнозы
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
План на ближайшие 5 лет: что ждет ИТ-инфраструктуру компаний в РФ
Статьи

В 1979 году Говор был призван в армию и служил в пограничных войсках на китайской границе. После демобилизации пошел работать шахтером, начинал работу на шахте «Юбилейная» подземным горнорабочим. К 1997 году стал гендиректором «Юбилейной», позднее руководил еще несколькими шахтами: «Есаульской», «Кушеяковской» и «Новокузнецкой».

Говор — заслуженный шахтер, имеет звания «Почетный работник угольной промышленности РФ» и «Заслуженный шахтер Кузбасса», кавалер знака «Шахтерская слава», был награжден золотыми знаками «Шахтерская доблесть» и «Горняк России».

Рестораны «Макдоналдс» продолжат работу в России под новым брендом
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Инвестор в нефтянку

В 2007 году Говор вместе со своим другом и партнером Юрием Кушнеровым занялся строительством крупного инвестиционного проекта на севере Кемеровской области — Яйского нефтеперерабатывающего завода. Строительство вела компания «НефтеХимСервис», сооснователем которой является Говор.

В 2021 году выручка АО «НефтеХимСервис», по данным системы СПАРК, составила 97,5 млрд руб., чистая прибыль — 483 млн руб. Учредители компании в ЕГРЮЛ не раскрываются, но, по данным «Интерфакса», Говор владеет 50% АО «НефтеХимСервис».

Video

Ресторатор и девелопер

С 2015 года Говор занялся ресторанным бизнесом и стал партнером «Макдоналдса». Учрежденная им компания «Гид» открывала в Сибири рестораны под брендом американской компании на правах франшизы.

На текущий момент в Сибири работают 25 ресторанов «Макдоналдс», открытых компанией «Гид». Выручка этой компании в 2021 году составила 2 млрд руб., чистый убыток — 12,4 млн руб.

Помимо этого, Говор является бывшим владельцем девелоперской компании «Инрусинвест» и входит в ее совет директоров. Среди проектов компании — отель Park Inn by Radisson и сеть частных клиник Grand Medica в Новокузнецке.

Из 1990-го в 2022-й: история «Макдоналдса» на Пушкинской в двух фото
Фотогалерея 

Меценат и коллекционер

В Кузбассе Говора знают и как мецената: с его помощью были построены храмы в селах Красулино и Костёнково, а также часовня на бульваре Героев в Новокузнецке.

В июне 2019 года Говор принял участие в ралли Пекин — Париж в качестве пилота на автомобиле «Жигули» ВАЗ-2103 из коллекции созданного при его участии музея техники «Ретропарк».

Отец депутата

Сын Александра Говора Роман — депутат законодательного собрания Кемеровской области от фракции «Единая Россия». Роман Говор состоит в комитете по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, а также в комитете по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов. Помимо этого, Говор-младший продолжает, как указывал Forbes, управлять компаниями в различных отраслях: он является гендиректором специализирующейся на гостиничном бизнесе компании «Отель управления» в Кемеровской области, гендиректором лечебно-диагностического центра «Стоматологическая клиника Эксима 2» в Новосибирской области, входит в совет директоров компании «Инрусинвест» и клиник ООО «Гранд Медика».

В рейтинге богатейших госслужащих и депутатов России за 2019 год по версии Forbes Роман Говор занимал 78-е место, суммарный доход его семьи оценивался в 191,6 млн руб. За 2021 год депутат задекларировал доход в размере 47,1 млн руб., его супруга — 1,2 млн руб.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Анна Захарова
McDonald`s франчайзи Кузбасс продажа активов санкции McDonald’s Макдоналдс Александр Говор
Материалы по теме
«Макдоналдс» назвал покупателя бизнеса в России
Бизнес
«Макдоналдс» объявил об уходе из России и продаже бизнеса
Бизнес
Из 1990-го в 2022-й: история «Макдоналдса» на Пушкинской в двух фото
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter