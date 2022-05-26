«Макдоналдс» на Пушкинской откроется в День России под новым брендом

Центральный ресторан сети «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве откроется 12 июня под новым брендом «Mc»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ресторан «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве откроется под новым названием 12 июня, сообщают ТАСС и «Москва 24» со ссылкой на источники.

Собеседник ТАСС уточнил, что пока открывается только один ресторан, но каким будет новое название, не раскрыл. Источник агентства также не рассказал, когда откроются другие рестораны сети.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на источник писало, что новым названием «Макдоналдса» станет «Mc». Собеседник издания говорил, что буква M в новом названии может остаться фирменной, однако гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев опроверг эту информацию. По его словам, фирменная желтая М не останется в бренде, а вывески с логотипом будут демонтированы.

«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России 16 мая. В компании заявили, что владение бизнесом в стране стало нецелесообразным и «не соответствует ценностям» компании на фоне гуманитарного кризиса, вызванного событиями на Украине и «ускорением неопределенности в бизнес-среде». Тогда же компания сообщила, что намерена продать бизнес «местному покупателю». Позднее стало известно, что его купит сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири по франшизе.

По условиям сделки, Говор купит «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом». Сотрудники «Макдоналдса» продолжат работу на текущих условиях в течение двух лет, сообщала пресс-служба компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичное правительство поддержит возобновление работы сети ресторанов, а также рассказал, что 95% всех продуктов, при помощи которых готовили фирменные блюда сети, — российские. По его словам, новая франшиза будет предлагать привычное меню. «Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу», — сказал Собянин.