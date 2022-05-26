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Собянин пообещал меню с «нашими курицами» в бывших «Макдоналдсах»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ресторанах «Макдоналдс» под новым брендом будут давать привычные блюда. Он также заявил, что правительство столицы поддержит работу обновленных ресторанов
Фото: Виталий Смольников / ТАСС
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Правительство Москвы поддержит возобновление работы сети ресторанов «Макдоналдс» под новым брендом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

По словам мэра Москвы, 95% всех продуктов, при помощи которых готовили фирменные блюда сети, — российские. Новая франшиза будет предлагать привычное меню.

Гендиректор «Макдоналдса» не исключил возвращения компании в Россию
Бизнес
Фото:Andrew Kelly / Reuters

«Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу. И рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — сказал Собянин.

«Макдоналдс» 16 мая объявил, что уходит из России. Владение бизнесом в стране стало нецелесообразным и «не соответствует ценностям» компании на фоне гуманитарного кризиса, вызванного событиями на Украине, и «ускорением неопределенности в бизнес-среде», заявил владелец глобальной сети ресторанов.

Российский бизнес «Макдоналдс» продаст бизнесмену из Кузбасса Александру Говору. Он учредитель ООО «Гид», которое развивает франшизу «Макдоналдса» в Сибири, и партнер сети с 2015 года. Бизнесмен управляет 25 ресторанами сети в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Алтай, а также в Алтайском и Красноярском краях.

По условиям сделки Говор купит «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом». Сотрудники ресторанов «Макдоналдс» должны будут продолжать работу на текущих условиях в течение двух лет, сообщила пресс-служба компании. «Известия» со ссылкой на источник писали, что новым названием, которое будет носить сеть, станет «Мс».

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