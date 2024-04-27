Как Россия выдавала визы иностранцам в 2023 году. Инфографика

В 2023 году иностранцы оформили на 64% больше российских виз, чем годом ранее. Больше всего получили граждане Китая и Туркмении, у которых спрос на поездки в Россию восстанавливается после ковидных ограничений

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В 2023 году интерес иностранцев к поездкам в Россию по сравнению с предыдущим годом вырос, свидетельствует статистика Консульского департамента МИД России. За прошлый год граждане других стран, согласно этим данным, получили около 845,9 тыс. виз для въезда в Россию. Это на 64% больше, чем в 2022 году, когда было выдано 515,3 тыс. виз.

На то, что российские дипломатические представительства и консульские учреждения выдали в 2023 году существенно больше «традиционных» бумажных виз, чем годом ранее, обращал ранее внимание и глава консульского департамента МИДа Алексей Климов. Электронных виз, по его словам, было оформлено около 170 тыс. РБК направил запрос в консульский департамент МИД России.

Граждане каких стран чаще всего получали визы для посещения России и у каких туристов возобновился интерес к посещению России — в инфографике РБК.

Статистика Консульского департамента МИД охватывает данные о визах, выданных иностранным гражданам российскими консульскими учреждениями с 2015 по 2023 год (данные по состоянию на 24 апреля 2024 года). Речь идет о «традиционных» бумажных визах. Департамент распределяет визы по целям визита: дипломатические, служебные, частные, деловые, туристические, учебные, рабочие, гуманитарные, визы с целью получения убежища, для приема в гражданство, получения разрешения на временное проживание, транзитные визы. Единые электронные визы, которые Россия начала выдавать с 1 августа 2023 года, в статистике не учитывались.

Абсолютным лидером по количеству полученных российских виз в абсолютном выражении в 2023 году были граждане Китая (число выросло более чем в пять раз к предыдущему году — до 288,2 тыс.). В пятерку вошли также Туркмения (ее граждане получили в 3,5 раза больше российских виз — 78,2 тыс. штук), Германия и Турция (рост у обоих стран на 22%), Индия (+37%).

Спрос на поездки в Россию в 2023 году заметно вырос в ряде стран Ближнего Востока и Африки, граждане которых массово не ездили в нашу страну, — в абсолютном выражении речь идет о сотнях виз, но получено их было значительно больше, чем годом ранее. Например, почти в пять раз выросло число российских виз, полученных гражданами Кувейта (3,8 тыс. штук), Уганды — в 3,6 раз (776 штук), а Сенегала и Мали — примерно в два раза (627 и 1 тыс. штук соответственно).

За российскими визами в прошлом году обращались и граждане государств, включенных Россией в перечень «недружественных». Всего их было выдано около 220 тыс., включая бумажные и электронные, рассказывал глава консульского департамента МИДа. Граждане ЕС, согласно статистике департамента, в 2023 году получили 154,7 тыс. российских виз — на 1,3% больше, чем в 2022 году (152,7 тыс.). Больше всего оформили граждане Германии: 58,8 тыс. — на 22% больше, чем в предыдущем году. На втором месте — Латвия, чьи граждане получили на 27% больше российских виз, чем год назад (20,9 тыс.). Тройку лидеров замыкает Эстония — в отличие от двух предыдущих стран число эстонцев, получивших разрешение на въезд в Россию, упало почти на 20%, до 11,3 тыс. Самое значительное снижение по количеству выданных российских виз было у Хорватии — почти в 8 раз (ее граждане получили всего 48 виз). Самый большой прирост — в 1,5 раза — продемонстрировала Австрия, хотя в абсолютном выражении виз австрийцы получили не так много (5,6 тыс.).

Тенденция свидетельствует не только о сохранении, но и о росте заинтересованности иностранцев в посещении России, комментировал итоги года глава консульского департамента МИДа: «В очередной раз подчеркиваем, что мы готовы и впредь «держать двери открытыми» для всех иностранных граждан, дружелюбно расположенных к нашей стране».

Стали ли иностранцы чаще посещать Россию

Увеличение числа выданных виз по сравнению с прошлым годом объясняется «компенсаторным ростом» после приостановки работы консульств и сокращения поездок в ковидные годы, считает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских. По ее словам, судить о количестве прибытий на основании визовой статистики не совсем корректно, так как у России со множеством стран есть соглашения о безвизовых поездках. Кроме этого если виза многократная, то число поездок будет больше.

На то, что количество выданных виз не отражает количество поездок иностранцев в Россию, указывал и глава консульского департамента МИДа. По его оценкам, более 80% иностранцев въезжают в Россию в безвизовом режиме. По состоянию на конец 2023 года гражданам как минимум 80 стран требовалась виза для посещения России по всем видам паспортов (дипломатический, служебный и гражданский).

Как много иностранцев приезжали в прошлом году По данным погранслужбы ФСБ, которая учитывает именно поездки граждан других стран в Россию, за 2023 год иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз — это в 18 раз превышает количество выданных виз. Для сравнения, в 2022 году количество въездов составляло около 13 млн. С туристическими целями иностранцы совершили в Россию в 2023 году 670,7 тыс. поездок — в 3,5 раза больше, чем в 2022 году (200 тыс.). Количество поездок в два раза превышает число выданных в 2023 году туристических виз.

Восстановлению въездного потока, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, способствует улучшение транспортной доступности — увеличение числа стыковочных и прямых рейсов. А ослабление курса рубля к доллару и евро делает путешествие в Россию для иностранцев более выгодным. Рост числа выданных деловых виз отражает реальное увеличение деловой активности между рядом стран, с которыми появляются новые возможности для бизнеса, считает Горин.

Что происходило с туристическими визами

В 2023 году иностранцы получили около 340,7 тыс. туристических виз для въезда в Россию, следует из данных консульского департамента МИДа. Это в 2,4 раза больше количества разрешений на посещение страны туристами, выданного в 2022 году (140,2 тыс. виз), но пока еще в пять раз меньше показателей рекордного 2019 года — тогда иностранцам было выдано 1,8 млн туристических виз.

В числе стран, граждане которых чаще всего оформляли туристические визы в Россию, оказался Китай. Китайцы получили в 1 тыс. раз больше туристических виз для въезда в Россию, чем год назад, — 91 тыс. До пандемии больше всего иностранных туристов приезжали в Россию именно из Китая. Но в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 Россия закрыла международное авиасообщение. Все ковидные ограничения на въезд иностранцев по воздуху, морю или через сухопутные границы были сняты только в июле 2022 года. После снятия ограничений поездки из Китая начали восстанавливаться.

Заметный рост спроса на туристические визы в Россию был в прошлом году и у граждан Туркмении. Количество выданных виз выросло в 13 раз — с 2,7 тыс. в 2022 году до 35,8 тыс. в 2023-м. Это также может объясняться восстановлением поездок после локдауна во время пандемии, предполагает вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. «В данном случае сработал эффект отложенного спроса, так как жители Туркмении практически не приезжали в Россию три года. Туркмения — последняя страна наряду с Азербайджаном, которая сняла ковидные ограничения», — соглашается вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. К тому же жители Туркмении зачастую приезжают в Россию не с целью классического туризма, а посещают родственников или едут на работу, добавляет эксперт. Таким путешественникам из Туркмении получить туристическую визу проще, говорит и Мурадян.

Не все иностранные граждане, оформившие туристические визы, действительно приезжают в Россию с целью отдыха, соглашается и вице-президент РСТ. Для классических туристических поездок в Россию их оформляют в основном граждане Китая, Ирана, Индии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Но, поскольку оформить их проще, граждане соседних с Россией стран, например Латвии, Литвы, Эстонии, часто выбирают для деловых поездок или с целью навестить родственников туристическую визу, объясняет Горин.

Также выросло число туристических виз, выданных гражданам Германии и Турции (в 1,5 раза), Ирана и Индии (рост в 1,7 и в 1,8 раз соответственно). Почти в два раза больше туристических виз в Россию получили граждане Саудовской Аравии и ОАЭ.

Въездной туризм в Россию сильно пострадал за последние четыре года: сначала из-за связанных с пандемией ограничений на международные путешествия, а затем из-за западных санкций после начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году иностранный турпоток находился на уровне «статистической погрешности», ранее отмечали в АТОР. Въездной туризм будет восстанавливаться медленно, обращал внимание гендиректор туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. В 2023 году число туристических поездок постепенно восстанавливается после «мизерных» потоков в ковидные годы и некоторой настороженности в 2022 году, говорит Чудиновских. Но пока этим цифрам далеко до докризисных.