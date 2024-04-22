Туроператоры предупредили о росте сроков оформления шенгенских виз

РСТ: на фоне увеличения спроса на поездки в Европу растут запросы на Шенген

Время выдачи шенгенских виз выросло, из-за того что консульства стран Шенгена не расширили возможности для обработки документов, сообщил Российский союз туриндустрии. Туроператоры также отметили рост спроса на поездки в Европу

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Срок выдачи шенгенских виз россиянам вырос, из-за того что консульства стран Шенгенского соглашения не расширяют возможности для обработки документов. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«На сегодня рассмотрение документов в зависимости от консульства занимает от 2 до 6 недель, но в индивидуальном порядке срок может быть увеличен до 60 дней», — подчеркнула директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская. По ее подсчетам, в среднем документы сейчас готовят в течение 4–5 недель.

Директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян рассказала РСТ, что сроки рассмотрения оформления визы в консульстве Италии выросли до месяца, иногда время достигает 40–45 дней. Французскую визу при этом оформляют в течение двух недель, а британскую за 1,5–2 месяца, сообщила она.

По данным РСТ, туроператоры отметили рост спроса на поездки в Европу по мере приближения летнего сезона, в результате растет и число запросов на шенгенские визы.

По словам Вердиян, спрос на путешествия и отдых в Европе к аналогичному периоду прошлого года вырос на 40–45%. «Учитывая, что впереди высокий сезон и записей на завтра-послезавтра нет ни в московских, ни региональных визовых центрах, необходимо задумываться о летней поездке в Европу уже сейчас», — подчеркнула она.

Директор по туризму компании «Туртранс-Вояж» Роман Руденко объяснил РСТ, что параллельно с ростом числа запросов на шенгенские визы увеличивается загруженность визовых центров/консульских служб, соответственно, растет срок оформления. «Ситуация складывается крайне неблагоприятная для группового туризма с жесткой привязкой по срокам поездки», — подчеркнул он. При этом индивидуальный туризм с более гибким выбором, по словам Руденко, менее затронут этой проблемой.

Эксперт подчеркнул, что спрос на европейские направления сейчас формируется лояльностью консульских служб и возможностью записи в визовые центры, а не желанием самих туристов.

«Процент открытия виз очень высокий, для опытных путешественников, в паспортах которых уже были продолжительные визы, венгры могут выдать на один, два, три и четыре года», — рассказал Руденко. По его словам, в Греции выдают визу строго под даты тура, а в Италии иногда — на полгода и год.

Ранее директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова рассказала РБК, что в 2024 году спрос на шенгенские визы вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, так как туристам в основном стали выдавать более короткие визы.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора увеличилась с €35 до €80, а срок рассмотрения заявления на визу вырос с 10 до 15 дней. Он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях.

Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия и рассматривать визы для туристов в неприоритетном порядке.