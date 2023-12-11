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Авиакомпания «Туркменистан» возобновит рейсы в Москву с середины декабря

Авиакомпания «Туркменистан» возобновит полеты в Москву с 15 декабря
Фото: Юрий Кирсанов / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Юрий Кирсанов / Transport Photo Images / Global Look Press

Авиакомпания «Туркменистан» возобновит регулярные рейсы в Москву с 15 декабря, сообщается на официальном сайте перевозчика.

«Авиакомпания «Туркменистан» информирует вас о том, что с 15 декабря 2023 года будут выполняться регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад», — говорится в сообщении. В авиакомпании уточнили, что билеты на рейсы можно приобрести на сайте, а также в кассах продаж.

Кроме «Туркменистана» рейсы в Ашхабад предлагает российская авиакомпания S7 Airlines.

1 августа флагманский перевозчик Туркменистана заявил, что принял решение отменить рейсы в Москву в связи с «воздушной обстановкой» и «в целях обеспечения безопасности полетов». Вместо Москвы авиакомпания «Туркменистан» стала летать в Россию по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево несколько раз закрывали из-за атак украинских беспилотников на столицу, максимальная интенсивность которых пришлась на лето. Так, в конце августа одновременно были закрыты все три воздушные гавани.

Теги
Туркменистан Россия Москва Ашхабад

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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