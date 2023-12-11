Авиакомпания «Туркменистан» возобновит рейсы в Москву с середины декабря
Авиакомпания «Туркменистан» возобновит регулярные рейсы в Москву с 15 декабря, сообщается на официальном сайте перевозчика.
«Авиакомпания «Туркменистан» информирует вас о том, что с 15 декабря 2023 года будут выполняться регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад», — говорится в сообщении. В авиакомпании уточнили, что билеты на рейсы можно приобрести на сайте, а также в кассах продаж.
Кроме «Туркменистана» рейсы в Ашхабад предлагает российская авиакомпания S7 Airlines.
1 августа флагманский перевозчик Туркменистана заявил, что принял решение отменить рейсы в Москву в связи с «воздушной обстановкой» и «в целях обеспечения безопасности полетов». Вместо Москвы авиакомпания «Туркменистан» стала летать в Россию по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево несколько раз закрывали из-за атак украинских беспилотников на столицу, максимальная интенсивность которых пришлась на лето. Так, в конце августа одновременно были закрыты все три воздушные гавани.