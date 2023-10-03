Россия увеличит стоимость виз для граждан ЕС

Правительство одобрило идею МИДа увеличить стоимость российской визы для граждан ЕС вплоть до $300 и отменить льготы. Ответная мера МИДа не отразится на туристах, но затронет тех, кто приезжает навестить родственников

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Документ, который есть в распоряжении РБК, в понедельник, 2 октября, рассматривался комиссией правительства по законопроектной деятельности, рассказал РБК федеральный чиновник. Комиссия одобрила законопроект, сообщил источник РБК в аппарате правительства. РБК направил запрос в пресс-службу правительства и в МИД.

Предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры: ЕС, Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, следует из материалов, с которыми ознакомился РБК.

Как менялся визовый режим между Россией и ЕС Соглашение между Россией и Европейским союзом об упрощении взаимной выдачи виз гражданам было подписано 25 мая 2006 года. Россия ратифицировала документ 7 марта 2007 года, он вступил в силу 1 июня того же года. Он предусматривает упрощение порядка выдачи однократных виз сроком действия до трех месяцев, а также многократных виз для определенных категорий граждан. В частности, упрощенный порядок распространяется на членов официальных делегаций, предпринимателей и представителей коммерческих организаций, водителей и членов поездных бригад, осуществляющих международные перевозки, журналистов, деятелей культуры, науки, образования, студентов и школьников, участников международных спортивных мероприятий, а также на ряд других категорий граждан. После начала специальной военной операции на Украине министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение с 12 сентября 2022 года заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что теперь к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, применяются общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. В частности, стоимость визы выросла с €35 до €80, а список документов, которые должен предоставить заявитель, значительно расширился. Максимальное время рассмотрения запроса увеличилось вплоть до 45 дней. Также Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а визы для туристов рассматривать в неприоритетном порядке.

Цель подготовленного МИДом законопроекта — синхронизировать режим взимания российских визовых сборов с установленными ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией, следует из пояснительной записки.

В частности, документом предлагается полностью приостановить в соглашениях с каждой из стран действие статьи, касающейся визовых сборов. В соглашении с ЕС, например, в этой статье установлено, что сбор за оформление визы составляет €35, а в случае срочного оформления — €70. Кроме того, в этой же статье закреплен ряд категорий граждан, освобожденных от уплаты визовых сборов. Это:

близкие родственники (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки граждан России, проживающие в ЕС);

члены официальных делегаций;

чиновники (члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов);

школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на учебу или учебную стажировку;

лица, которые подтвердили необходимость поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, а также для присутствия на похоронах или посещения тяжелобольного близкого родственника;

участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица;

лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности;

участники официальных программ обмена между породненными городами.

Теперь МИД предлагает взимать сбор с граждан всех категорий, въезжающих в Россию из ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300. В результате этого МИД прогнозирует увеличение доходов от выдачи виз в 2,8 раза (абсолютная цифра не называется).

При этом в документе подчеркивается, что стоимость запущенной с 1 августа 2023 года электронной визы для туристов, которой могут пользоваться и граждане Европы, составит $52. Это сопоставимо с ценой краткосрочной однократной визы ($50) в рамках российского законодательства, указывают авторы законопроекта.

Как это отразится на туристах

Для восстановления иностранного турпотока в Россию в этом году заработал новый механизм — с 1 августа была запущена электронная виза, которую могут получить граждане 55 государств, в том числе европейских. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях, сообщали в МИДе. Электронная виза однократная, срок ее действия — 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

Распространить действие электронной визы и на граждан недружественных стран просила туристическая отрасль — такое предложение озвучивала бывшая глава Ростуризма (упразднен в конце октября 2022 года) Зарина Догузова: «На иностранных туристах в мире зарабатывают десятки миллиардов долларов. Это большие доходы для нашей страны, это внешний спрос, который простимулирует развитие инфраструктуры, рабочие места. И еще нам сегодня стратегически важно доносить свою позицию миру, чтобы у туристов, граждан стран, правительства которых предпринимают по отношению к нашей стране недружественные шаги, была возможность своими глазами увидеть, какая Россия на самом деле. Когда ты прекрасно провел время в России, знаешь страну, тебя сложно убедить в том, что здесь злые люди ходят», — отмечала Догузова.

В конце июля текущего года директор консульского департамента МИДа Алексей Климов отмечал, что стоимость российской электронной визы, которая со всеми расходами не будет превышать $52, — низкая по сравнению с визовым сбором €80, который теперь взимается с россиян за оформление шенгенской визы. Возможность для граждан стран ЕС оформлять электронные визы в Россию — асимметричный ответ на «явно недружественные шаги ЕС по ужесточению визовой политики к нашим согражданам, выражающиеся в затягивании сроков рассмотрения визовых заявок, резком росте количества отказов» в визах и сокращении их кратности, добавлял Климов.

Как много европейцев приезжает в Россию В первом полугодии 2023 года граждане 27 стран, входящих в состав Европейского союза, совершили в Россию 251,6 тыс. поездок, подсчитывал РБК на основе данных погранслужбы ФСБ. Число поездок в этом году выросло относительно января—июня прошлого года на 42%: тогда было зафиксировано 176,5 тыс. визитов. В статистике учитывались все поездки — с деловыми и частными целями, по работе или на учебу, а также туризм, переезд на постоянное место жительства, «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие». Чаще других в Россию во втором квартале 2023-го приезжали жители Финляндии: поток по сравнению с апрелем—июнем прошлого года вырос в 3,6 раза — до 23,7 тыс. поездок, почти столько же человек приехали из Германии. Но эти цифры все еще очень далеки от показателей, которые были до пандемии. Для сравнения: только за один второй квартал 2019 года и только с туристическими целями граждане ЕС совершили в Россию почти 468 тыс. поездок.

Эксперты считают, что увеличение стоимости российских виз в большей степени политический шаг: сейчас в этом «нет никакого экономического смысла», говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. «Это имело бы экономический смысл, если бы к нам приезжало огромное количество европейских туристов, чего мы не видим сейчас. Классического туризма из ЕС практически нет — есть отдельные индивидуалы, которые добираются до России через третьи страны», — отмечает Курносов. По туристическим визам, по его словам, в Россию зачастую приезжают бизнесмены или родственники российских граждан. «Значительная часть так называемых немецких и американских туристов — наши бывшие сограждане, которые делали визу более легким туристическим способом», — объясняет вице-президент АТОР.

Поток граждан из указанных стран, в том числе государств ЕС, снизился до очень малых цифр, обращает внимание доцент МГИМО Николай Топорнин. Это объясняется как тем, что правительства европейских стран не рекомендуют ездить в Россию, так и сложностями с организацией поездок из-за неработающих банковских карт и трудностями с перелетами, напоминает эксперт. В этих условиях практически единственной категорией граждан, кто еще совершает поездки в Россию, остаются соотечественники, по различным причинам не имеющие российского гражданства, или те, у кого остались близкие связи с Россией, продолжает Топорнин. «В этом случае решение повысить визовый сбор кажется идущим вопреки рациональному подходу нашей политики и может нанести урон интересам этих граждан», — указывает эксперт.