«Роснефть» возложила на «Транснефть» расходы по ущербу за «грязную» нефть

В случае если покупатели нефти предъявят претензии «Роснефти» как продавцу топлива за задержку поставок по трубопроводу «Дружба», компенсировать этот ущерб будет «Транснефть». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
«Мы не уполномочены проводить расследование причин попадания в трубопроводную систему некачественной нефти, это компетенция «Транснефти» и правоохранительных органов», — заверил он.
С «Транснефтью» компания, по словам Леонтьева, уже договорилась: «В случае если контрагенты и потребители нашей нефти будут требовать компенсировать ущерб, то она [«Транснефть»] возьмет эти расходы на себя». На сегодняшний момент такой ущерб не предъявлен, указал представитель «Роснефти».
Предусмотрено ли это в договоре между компаниями или подобное решение было принято, исходя из сложившейся ситуации, он не уточнил.
Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин от комментариев отказался.