Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»

Если расследования на уровне «Транснефти» по итогам произошедшего будет недостаточно, Путин не исключил проведения расследования по этому поводу с участием спецслужб

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с качеством нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сам глава государства рассказал журналистам по итогам визита в Китай.

«Да мы очень коротко обменялись мнениями по этому делу. И, разумеется, я в курсе того, что произошло», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Прежде всего, уверен президент, нужно провести расследование на уровне «Транснефти» и выявить место и «что конкретно» стало причиной загрязнения. «Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб», — добавил он.

Ранее о том, что Лукашенко обсудил с Путиным вопрос поставки некачественной нефти, говрил глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова, писало местное агентство «Белта».

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