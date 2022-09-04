Песков исключил вину «Газпрома» в нарушении поставок газа в Европу

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Вина за сокращение поставок газа в Европу и рост цен на электричество там лежит на политиках, которые ввели санкции против России, а не на «Газпроме», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой опубликован в Telegram-канале «Соловьев».

«Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит «Газпрому», но которое по контракту они должны обслуживать, это не вина «Газпрома». Это вина тех политиков, которые принимали решение о санкциях», — заявил представитель Кремля.

По его словам, эти же «горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию». Песков предупредил, что с наступлением холодом ситуация усугубится.

2 сентября «Газпром» объявил о приостановке работы основного идущего в Европу газопровода «Северный поток» из-за выявления неисправностей на агрегате немецкой компании Siemens. Компания сообщила РБК, что не считает технические проблемы причиной для остановки эксплуатации газопровода, но готова принять участие в техработах, хотя сейчас не занимается техобслуживанием газопровода.

Летом из-за санкций возникли проблемы с возвратом другого оборудования Siemens с «Северного потока», которое находилось в Канаде на ремонте. На этом фоне «Газпром» стал сокращать прокачку по газопроводу. Хотя в итоге Оттава и Берлин достигли договоренности, что через Германию агрегаты передадут «Газпрому», они так и находятся в ФРГ. «Газпром» требует официальных разъяснений ЕС и Британии об отсутствии санкционных рисков при возврате.



Сокращение поставок привело к росту цен на газ в Европе, а вслед за ними стали расти цены на электроэнергию, поскольку углеводороды используются на электрогенерирующих предприятиях. В августе цены на газ поднимались до $3500 за 1 куб. м, однако затем произошло снижение в связи с новостями о заполнении газовых хранилищ. Еще одна причина повышения цен на электричество — снижение выработки энергии на ГЭС в период жары в Европе.